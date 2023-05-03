عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية : كلمة الرئيس السيسى بالحوار الوطنى رسمت الطريق لانجاحه

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكدت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب أن القضايا المهمة التى جاءت فى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى رسمت الطريق أمام القائمين على ادارة الحوار الوطنى والمشاركين فيه لانجاحه مشيرة الى أن الجلسة الأولى أكدت للجميع أن الحوار الوطنى يسير بخطى محسوبة وثابتة وأجندة عمل مدروسة.

دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى


وأشادت " إسماعيل " فى بيان لها أصدرته اليوم بمشاركة القوى السياسية والمجتمعية بمختلف فئاتها واتجاهاتها السياسية فى فعاليات جلسات الحوار الوطنى للنهوض بالدولة المصرية خلال الفترة القادمة وتقديم أفكار ورؤى مستقبلية مؤكدة أن دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى كشفت للرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية حرص القيادة السياسية على مشاركة جميع فئات وأطياف المجتمع المصرى فى الحوار ومناقشة كافة القضايا والملفات فى كل المجالات، وطرح رؤى وأفكار وأطروحات وحلول قابلة للتنفيذ.


وأعربت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عن ثقتها التامة فى قدرة الحوار الوطنى الذى جاء فى توقيت مناسب على وضع وصياغة التوصيات والاقتراحات والقرارات التى تجعل الدولة المصرية قادرة على مواجهة جميع التحديات الداخلية والخارجية التى تواجهها موجهة التحية والتقدير للرئيس السيسى على تأكيده بكل صراحة ووضوح على تنفيذ كل ما يصدر عن الحوار الوطنى من قرارات وتوصيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ملايين بالجملة مهربة خارج البلاد.. ننشر اعترافات سوري في واقعة النقد الأجنبي ..خاص

قضية كبرى.. نجم الزمالك السابق يزف بشرى للجماهير عقب الانسحاب من السوبر

وزير التعليم : امتحانات الثانوية العامة "أوبن بوك" والتصحيح إلكتروني

اتظلم.. أول تعليق من حازم إمام على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

امتحانات الثانوية العامة.. بث مباشر لـ مؤتمر وزير التربية والتعليم بعد قليل عبر هذا الرابط

الخطيب ومرتضى منصور ورموز الرياضة والفن في الجلسة الافتتاحية لـ الحوار الوطني|صور

180 جنيها دفعة واحدة|تراجع ملحوظ في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار21 الآن

دخول فنان مصري شهير الرعاية.. اعرف الأسباب الكاملة لجلطة المخ

ترشيحاتنا

أمريكا تطالب إيران بالإفراج الفوري عن ناقلة النفط المحتجزة

بيان عاجل من رئيس الفيدرالي الأمريكي بعد رفع أسعار الفائدة

كاف يورط الأهلي قبل مواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا

زيلينسكي : نسعى لانضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو .. فيديو

الجيش السوداني يوافق على هدنة جديدة لمدة أسبوع

اكتر من مليون جنية.. فستان كيم كارداشيان 50 ألف حبة لؤلؤ يشعل السوشيال ميديا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتر من مليون جنية.. فستان كيم كارداشيان 50 ألف حبة لؤلؤ يشعل السوشيال ميديا

تحذير ..٣ أطعمة تسخينها في الميكروويف يسبب السرطان

أصابت مشاهير كتير شباب.. كيف تحمى نفسك من جلطة المخ

بـ 3 أيادي .. تفاصيل حالة طفل غريبة فى الهند

فيديو

تطور خطير.. كيف استهدفت أوكرانيا قتل بوتين ورد الكرملين

ضبط لحوم فاسدة في الجيزة | ما القصة ؟

حقيقة رفع سعر رغيف الخبز | الحكومة ترد .. فيديو

أسعار الفراخ راجعة زي زمان | موعد الانخفاض ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ