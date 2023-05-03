برلمانية : كلمة الرئيس السيسى بالحوار الوطنى رسمت الطريق لانجاحه

أكدت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب أن القضايا المهمة التى جاءت فى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى رسمت الطريق أمام القائمين على ادارة الحوار الوطنى والمشاركين فيه لانجاحه مشيرة الى أن الجلسة الأولى أكدت للجميع أن الحوار الوطنى يسير بخطى محسوبة وثابتة وأجندة عمل مدروسة.

دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى



وأشادت " إسماعيل " فى بيان لها أصدرته اليوم بمشاركة القوى السياسية والمجتمعية بمختلف فئاتها واتجاهاتها السياسية فى فعاليات جلسات الحوار الوطنى للنهوض بالدولة المصرية خلال الفترة القادمة وتقديم أفكار ورؤى مستقبلية مؤكدة أن دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى كشفت للرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية حرص القيادة السياسية على مشاركة جميع فئات وأطياف المجتمع المصرى فى الحوار ومناقشة كافة القضايا والملفات فى كل المجالات، وطرح رؤى وأفكار وأطروحات وحلول قابلة للتنفيذ.



وأعربت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عن ثقتها التامة فى قدرة الحوار الوطنى الذى جاء فى توقيت مناسب على وضع وصياغة التوصيات والاقتراحات والقرارات التى تجعل الدولة المصرية قادرة على مواجهة جميع التحديات الداخلية والخارجية التى تواجهها موجهة التحية والتقدير للرئيس السيسى على تأكيده بكل صراحة ووضوح على تنفيذ كل ما يصدر عن الحوار الوطنى من قرارات وتوصيات