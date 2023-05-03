برلماني: كلمة السيسي أمام الحوار الوطني خارطة طريق لإنجاحه

وصف النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب بدء فعاليات الجلسة الأولى للحوار الوطنى بأنها خطوة مهمة للغاية معتبراً القضايا المهمة التى جاءت فى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم أمام هذه الجلسة بمثابة خارطة طريق أمام القائمين والمشاركين فى الحوار الوطنى لإنجاحه وتحقيقه لجميع أهدافه.



وأشاد " شمس الدين " فى بيان له أصدره اليوم بنجاح الحوار فى استقبال أكثر من 100 ألف مقترح من المواطنين، وتنوع الانتماءات السياسية مؤكداً أن الصورة المبهرة للجلسة الأولى للحوار الوطنى تؤكد بكل جلاء حرص القيادة السياسية والدولة على المضىّ قدماً نحو الجمهورية الجديدة، وأن الوطن يتسع للجميع تحت راية المصلحة العامة وفقاً للرؤى والأفكار والمقترحات التى تسهم فى تحقيق المنفعة العامة والتجرد من المصالح الشخصية.



وأعرب النائب السيد شمس الدين عن ثقته التامة أن الفترة المقبلة سوف تشهد طرح العديد من المقترحات التى تم التوافق عليها ومناقشتها من أجل العمل على تنفيذها، والتى تسهم جميعها فى النهوض بالدولة المصرية مؤكداً أن الحوار الوطنى ستكون له نتائج وتوصيات مهمة للغاية وستبدأ الدولة فى تنفيذها وأكبر دليل على ذلك ما جاء فى كلمة الرئيس السيسى واهتمامه شخصياً بنتائج وتوصيات الحوار الوطنى خاصة أن جميع القوى السياسية والشعبية والحزبية تشارك بفعالية داخل فعاليات الحوار الوطنى ولديها برامج وسياسات متعددة لمواجهة جميع التحديات الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة المصرية.



وأكد النائب السيد شمس الدين أن هذا الحوار الوطنى سوف يحقق جميع أهدافه السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها موجهاً التحية للقائمين والمشاركين داخل اجتماعات الحوار الوطنى وحرصهم الحقيقى على نجاحه وتحقيقه لجميع أهدافه لصالح مصر وشعبها