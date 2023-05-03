أمريكا تطالب إيران بالإفراج الفوري عن ناقلة النفط المحتجزة

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، إيران، بالإفراج "فورًا" عن ناقلة نفط تحتجزها.

وحسب "روسيا اليوم"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل إن "مضايقة إيران للسفن والتدخل في الحقوق الملاحية في المياه الإقليمية والدولية يتعارض مع القانون الدولي ويخل بالاستقرار والأمن الإقليميين".

وأضاف: "ننضم إلى المجتمع الدولي في دعوة الحكومة الإيرانية والبحرية الإيرانية للإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت البحرية الأمريكية، أن إيران تحتجز ناقلة نفط في مضيق هرمز في ثاني حادث من نوعه خلال أيام، مع تصاعد التوترات في مياه الخليج الحيوية تجاريًا.

وقال الأسطول الخامس الأمريكي إن "الحرس الثوري الإيراني احتجز اليوم ناقلة نفط ترفع علم بنما عند عبورها مضيق هرمز"، موضحًا أن الناقلة تحمل اسم "نيوفي".

يأتي هذا الاحتجاز بعد 6 أيام من حادث مماثل في الخليج، الذي يقع بين إيران وشبه الجزيرة العربية ويحمل ما لا يقل عن ثلث النفط المنقول بحرا في العالم.