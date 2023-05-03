آداب القاهرة تكشف موعد سحب المقررات الدراسية لطلاب الساعات المعتمدة

كشفت الدكتورة عبير عبد السلام عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن كيفية سحب مقررات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الساعات المعتمدة.

وقالت الدكتورة عبير عبد السلام ،انه تم قبول طلبات الانسحاب في جميع البرامج بدءا من اليوم الاربعاء 3 وحتي الخميس 18 مايو الجارى ، مؤكدة على جميع طلاب الفرقة الرابعة يجب تسليم استمارات التخرج .

جامعة القاهرة

على الجانب الآخر، وافق مجلس جامعة القاهرة على إصدار مجلة علمية لمركز بحوث ودراسات المرأة بكلية الإعلام وعنوانها "مجلة بحوث ودراسات المرأة والإعلام" , في إطار تطوير البحث العلمي في مجال الدراسات الإعلامية،علي ان تكون مجلة ربع سنوية تصدر باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية كل ثلاثة أشهر، المجلة تصدر تحت اشراف الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الاعلام ، وإدارة الدكتورة ثريا البدوي مديرة المركز.

وشدد الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة على ضرورة التركيز على البحوث ذات المردود على الواقع وخدمة قضايا وإشكاليات المجتمع سواء على المستوى القومي أو العالمي. كما وجه بضرورة خضوع المجلة الجديدة في مجال بحوث ودراسات المرأة والإعلام لهذه المعايير الصارمة منذ اللحظة الأولى لإنشائها حتى تمثل إضافة حقيقية وجادة.