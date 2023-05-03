روسيا تفتح تحقيقا بشأن محاولة استهداف الكرملين

أعلنت روسيا، اليوم الأربعاء، فتح تحقيق بشأن محاولة استهداف مقر الكرملين بطائرتين مسيرتين.

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، رفعت لجنة التحقيق الروسية اليوم الأربعاء دعوى جنائية تحت وصف جرمي "عمل إرهابي" فيما يتعلق بمحاولة استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين.

وكانت الرئاسة الروسية، أعلنت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيرتين أرسلهما نظام كييف، في منطقة الكرملين، الأمر الذي أدى إلى سقوط بقايا الطائرتين في المنطقة.

وأكد الكرملين أن الهجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين عمل إرهابي مخطط ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة، متهمة نظام كييف بمحاولة ضرب مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بطائرتين مسيرتين.