البطالة والهجرة.. مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني يوضح أبرز القضايا

قال النائب أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، إن اللجنة تواجدت داخل مايقارب من 118 حكومية وأهلية وخاصة ومعاهد، لمعرفة متطلباتهم، منوها بأن أغلبية الطلاب داخل الجامعات لم يكونوا على دراية بالحوار الوطني وأهميته.

وأضاف "أحمد فتحي" خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي" ببرنامج "مساء دي إم سي"، أن هناك فجوة كبيرة بين الطلاب واتحاد الطلبة وبين الدولة ما تقوم به من إنجازات، متابعا: يجب أن يكون هناك تدريب متكامل لتمكين الشباب سياسيا.

وأكمل: تحدثنا خلال اللقاءات والحوارات عن مشكلة البطالة وخوف الشباب من البطالة والهجرة إلى الخارج، وعليه تواصلنا مع الشباب المهاجرين لمعرفة ما عانوا منه والعمل على حله.

ولفت إلى أن الشباب طالبوا بفصل وزارة الشباب عن الرياضة، منوها بأن الشباب تحدثوا عن ملف الرياضة والتشجيع وتعرض البعض منهم إلى الحبس، وعليه سنضع هذا الملف ضمن الملفات التي ستناقش.



