عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 4 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بالسويس

صدى البلد

شهد طريق السويس اليوم حادث انقلاب سيارة ميكروباص، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، بإصابات متفرقة، وجرى نقل المصابين إلى قسم الطوارئ بمستشفى السويس العام لتلقي العلاج اللازم  .


وكان مرفق إسعاف السويس، تلقى بلاغاً من سائقي السيارات المارة، على طريق «القاهرة - السويس»، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص ووقوع إصابات، وعلى الفور وجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق إسعاف، محافظة السويس، 3 سيارات إسعاف لموقع الحادث لتقديم التأمين الطبي اللازم، ولنقل المصابين، إلى المستشفى لتلقى العلاج، حيث تبين أن الميكروباص تعرض لحادث انقلاب وأسفر الحادث عن وقوع 4 إصابات.

معاينة الحادث
ومن جانبها توجهت قوة من تأمين الطرق لمعاينة الحادث، حيث تبين حدوث انقلاب، لسيارة ميكرباص كانت تقل أشخاصاً متجهة من القاهرة للسويس، وأسفر الحادث عن 4 مصابين تم نقلهم إلى قسم الطوارئ بمستشفى السويس العام، حيث جرى إجراء الفحوصات والإشاعات اللازمة للوقوف على الحالة الصحية لكل مصاب ظن.  

 

تم تحرير محضر بالحادث لتباشر الجهات المختصة التحقيق في ملابسات وأسباب الحادث، وتم رفع آثار الحادث من الطريق.

٤ أشخاص أسع اسعاف إسعاف السويس أشخاص أصاب إصابات إصابة 4 أشخاص اصابات متفرقة آسف اصابة اصابة 4 التحقيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق ميدو على قرار مجلس أبو ظبي بعد انسحاب الزمالك

قضية كبرى.. نجم الزمالك السابق يزف بشرى للجماهير عقب الانسحاب من السوبر

تقديم الإستقالة..قرار عاجل من لجنة الانضباط الأسبوع المقبل

ملايين بالجملة مهربة خارج البلاد.. ننشر اعترافات سوري في واقعة النقد الأجنبي ..خاص

بالأسماء.. مصرع وإصابة 26 شخصًا بحادث الوادي الجديد

بعد إغلاق قناتها .. أول صور للبلوجر متهِمة نجليها بـ علاقة آثمة

كاف يورط الأهلي قبل مواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا

اتهمت ابنها وأخته بعلاقة آثمة| النيابة العامة تأمر بضبط وإحضار بلوجر شهيرة

ترشيحاتنا

دعاء الامتحان يساعدك على الفهم والحفظ وعدم النسيان.. ردده عند أذان الفجر

بعد قرار وزارة التموين برفع السولار.. تعرف على أسعار المواصلات الجديدة بمطروح

هل رأى سيدنا موسى الله بعينه ؟ موقف مهيب لن يتحمله بشر ولا جماد

كأس السوبر .. ننشر صور لاعبي بيراميدز أثناء سفرهم |شاهد

تعرف على تفاصيل جوائز السوبر المصري

ارتفاع ضحايا حادث الوادي الجديد لـ18 متوفى و23 مصابًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تريند تانى.. إطلالات ملكة جمال السعودية تثير ضجة على السوشيال ميديا

"بروح بليل متأخر"..١٠ صور أثارت الجدل لمنة فضالى بعد تصريحاتها عن الزواج

أطعمة تهيج البواسير.. احذرها

15 كيلو ذهب عيار 21..فتاة تثير الجدل بـ أكبر طقم في السعودية

فيديو

عاجل.. تكليف رئاسي بمد التأمين الصحي الشامل لكل المصريين خلال السنوات المقبلة

أوضاع مخلة.. اعترافات مثيرة لـ دجال العراق بعد القبض عليه/ فيديو جراف

مفاجأة كبيرة.. خسائر الزمالك بعد الانسحاب من السوبر/ فيديو جراف

تطور خطير.. كيف استهدفت أوكرانيا قتل بوتين ورد الكرملين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ