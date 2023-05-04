نعيش عصرا ذهبيا..مايا مرسي: لا يوجد مجال في مصر لم تدخله السيدات

قالت مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، إننا نعيش في عصر ذهبي وحصلنا على العديد من الحقوق في عهد الرئيس السيسي، متابعة: الحوار الوطني يتميز بأنه يضم كافة الفئات، وحالة الحوار الوطني مكتسب في حد ذاته في ظل إقليم مضطرب.





وأضافت “مايا مرسي”، خلال حوارها ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”، أن المرأة خط الدفاع الثالث، متابعة:" أصبح لا يوجد مجال في مصر لم تدخله السيدات وهذا مكسب كبير".





وأكمل: المرأة المصرية تعمل جاهدة للحفاظ على الاسرة والذي ينعكس على المجتمع، مشددة على أن نسبة الطلاق في مصر ليست بالكبيرة، والنسبة طبيعية ومتواجده في العديد من المجتمعات.



ولفتت إلى أن حالة الحوار الوطني نفسه مكتسب في حد ذاته، والحفاظ على الهوية الوطنية لمصر هي الأهم بالنسبة لي ويجب أن تكون من ضمن مخرجات الحوار الوطني



