طور سيناء تتجمل.. طلاء وجهات العمارات بشارع المحافظة وممشى جديد

يتابع مجلس مدينة طور سيناء برئاسة مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء أعمال تطوير وتجميل شارع المحافظة الذي يخضع للتطوير والتجميل بناء علي توجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء .

ويتوسط شارع المحافظة مدينة طور سيناء ويبدأ من أمام مجلس مدينة طور سيناء ومجمع البنوك حتي ديوان عام محافظة جنوب سيناء مبني الديوان العام و حتي مفترق كورنيش ممشي اهل مصر وكورنيش الجبيل الجديد .

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وقال مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء إنه تم رصف الطريق بمعايير دولية للطرق علاوة علي تركيب الانتر لوك و وزراعة الطريق بالورود واشجار الزينة والنخيل وطلاء وجهات العمارات الموجوده علي جانبي الطريق ليصبح منظرها حضاري واكثر جمالا .

وقد شهدت مدينة طور سيناء عملية تطوير وتجميل في كل الاحياء والشوارع من بينها تهذيب الحدائق وتقليم النخيل والاهتمام بالشواطئ والكورنيش .

طور سيناء

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طور سيناء

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