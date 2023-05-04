احذروا أخذ التليفون والشاحن إلى الحمام.. نهاية مأساوية لمراهقة في إيطاليا| تفاصيل

تسبب أخذ فتاة مراهقة لم تتعد الـ 16 عاما من عمرها لـ التليفون وجهاز الشحن إلى الحمام، في نهاية مأساوية ونادرة الحدوث في إيطاليا.

بينما لم يكن والدي الفتاة الإيطالية في منزلهم الواقع في قرية مونتيفالسيون التابعة لمقاطعة أفيلينو، تعرضت لصدمة كهربائية حتى الموت في الحمام.

وبحسب وسائل إعلام محلية، اتضح أن الفتاة والتي تدعى “ماريا أنطونييتا كاتيلو”، توفيت نتيجة الصعق الناتج عن سقوط طرف جهاز الشحن بالماء.

وفي هذا الوقت، كانت صديقة الفتاة طلبت الطوارئ، حيث شعرت بالقلق عليها إثر انقطاع المكالمة المفاجئ، ليكتشفوا وفاتها ونقلوا جثتها إلى مشرحة مستشفى موسكاتي في أفيلينو.

وبعد وفاة الفتاة الصادمة، صدرت تحذيرات لمختلف المواطنين بتجنب ما قد يعرضهم لماس كهربائي ومن ثم الوفاة مثلما حدث مع الفتاة التي ما زالت التحقيقات مستمرة بشأن وفاتها أيضا.

الفتاة المتوفية ماريا أنطونييتا كاتيلو

جدير بالذكر أنه في عام 2020، توفيت طالبة تدعى “تيفين” تبلغ من العمر 15 عاما، في حمامها بعد أن سقط هاتف شحن على صدرها وانزلق في الماء داخل منزلها في مرسيليا بفرنسا.

وتعرضت الفتاة لصعق كهربائي بعد انزلاق الجهاز في الماء.

وفي حادثة مشابهة أيضا، تعرضت فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا في أمستردام للصعق بالكهرباء عندما سقط هاتفها الذكي في الحمام أثناء الشحن في عام 2019.

وقامت والدة المراهقة بسحبها من حوض الاستحمام بعد أن تسابقت إلى الحمام عندما سمعت صراخا عاليا، ثم اتصلت بخدمات الطوارئ، حيث أيقظ المسعفون الفتاة الفاقدة للوعي بلكمها في عظم القص قبل نقلها مباشرة إلى المستشفى، وأمضت يومين.

ولم تمت الفتاة لكنها أصيبت بفقدان الذاكرة نتيجة للحادث، ولم تستطع تذكر اللحظة التي أسقطت فيها الهاتف في الحمام.

وقالت الدكتورة سيم هاردون إن شدة إصابتها جعلت من المحتمل أنها تعرضت لصدمة كهربائية بسبب مصدر التيار الكهربائي، وهو 240 فولت في هولندا.

وأضافت: 'إذا تم استخدام الأجهزة الكهربائية المنزلية في الحمامات، فيجب أن يكون المستخدمون على دراية بمخاطر السلامة، فلا ينبغي أبدا توصيل الأجهزة الكهربائية أو الأسلاك بالقرب من الماء ويجب ألا تتلامس أبدا مع بيئة رطبة".