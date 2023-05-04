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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بيحلق شعره.. ظهور جديد لـ محمد رمضان من أمريكا

محمد رمضان
محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان، فيديو جديد له من أمريكا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر محمد رمضان وهو “يحلق شعره”، في لوك جديد له، وتفاعل عدد كبير من قبل المتابعين مع فيديو محمد رمضان.

هارلى

وحقق فيلم هارلي بطولة محمد رمضان مبلغ 30 مليون و505 الف و962 جنيه، ليحتل المركز الأول وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والرومانسية، حول شاب يعمل مهندس ميكانيكا يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته فى مصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة، ويتعرض للعديد من المواقف وبينه وبين مى عمر.

ويشارك فى بطولة العمل كل من مى عمر ومحمود حميدة ومى كساب وأحمد داش وإخراج محمد سمير وتأليف محمد سمير مبروك.

الفنان محمد رمضان محمد رمضان هارلي فيلم هارلي حفل محمد رمضان

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