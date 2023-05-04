عقليتي أكبر من سني بكتير| دانا حمدان توضح رفضها هذا الأمر.. شاهد

كشفت الفنانة دانا حمدان عن رأيها في الزواج من رجل أصغر منها سنا، معقبة :" صعب أعمل كده، أنا عقليتي أكبر من سني بكتير، فهيحصل بنا فجوة"، مضيفة :"هوصل لمرحلة مش هكون واثقة فيها من نفسي، ليه أوصل نفسي لكده".

وأضافت دانا حمدان خلال لقائها ببرنامج "الستات"، المذاع عبر شاشة "النهار"، أنها نشرت تصريحات لها عن فتى أحلامها، قائلة:" عايزاه رحيم و كريم، و يكون مستمع جيد عشان أنا رغاية"، موضحة أن هذا الرجل جاء لكن لم يكن الوقت المناسب له، أو أن يكون رجل متزوج بالفعل و هي ترفض ذلك تماما.

حبها الشديد للكلاب

و أشارت دانا حمدان، إلى أن حبها للكلاب لم يكن موجود من زمن طويل، و أنه بدأ منذ ٧ سنوات، و لكن من قبل كانت تكره الكلاب و تخاف كثيرا منهم، مضيفة أنها كانت لا تعرف كيف تتعامل مع كلبها الأول، حتى مرض و شعرت بالذنب تجاهه فبدأت أن تحبه.

