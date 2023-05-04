عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

222 مليون جنيه دعم يومي قبل الزيادة.. البترول توضح أسباب تحريك أسعار السولار

السولار
السولار

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن قرار زيادة سعر السولار محليا جاء نظرا لارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات البترولية و أسعار صرف الجنيه المصري أمام الدولار  خلال الفترة من يوليه ٢٠٢٢ حتي ابريل ٢٠٢٣ اثر تداعيات التحديات العالمية الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأوضحت في بيان لها اليوم ، أن ذلك ادي الي ارتفاع تكلفة توفير اللتر الواحد من السولار علي الدولة لتصل الي ٢٥ر١٢ جنيه بينما يباع محليا للمستهلك بسعر ٢٥ر٨ جنيه للتر بداية من اليوم ، حيث أصبحت الدولة تتحمل هذا الفارق في التكلفة في صورة دعم بعد ان كانت تكلفة بيعه معادلة لتكلفة توفيره.

222 مليون دعم للسولار يوميا

وأضافت الوزارة ان الدعم الموجه للسولار  فقط  وصل قبل قرار الزيادة الي ٢٢٢ مليون جنيه يوميا بما يعادل ٧ر٦ مليار جنيه شهريا اي باجمالي ٨٠ مليار جنيه كمتوسط سنوي  لمنتج السولار وحده، موضحة انه بعد تطبيق قرار الزيادة بواقع جنيه واحد للتر فإن السولار لازال يكلف الدولة دعما يوميا قيمته ١٧٨ مليون جنيه بدلا من ٢٢٢ مليون جنيه اي مايعادل ٣ر٥ مليار جنيه شهريا باجمالي ٦٤ مليار جنيه سنويا .

تحريك سعر السولار.. حملات بالمواقف ومحطات الوقود للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب

بعد زيادة أسعار السولار.. 1500 جنيه غرامة التلاعب في أجرة المواصلات

ولفتت الوزارة الي ان سعر السولار ظل ثابتا ولم يتغير علي المستهلك طيلة الفترة من يوليه ٢٠١٩ حتي يوليه ٢٠٢٢ لمدة ٣ أعوام بسعر ٧٥ر٦ جنيه للتر ثم تم زيادة السعر بواقع ٥٠ قرشا في يوليه الماضي ليباع بسعر ٢٥ر٧ جنيه للتر خلال الفترة يوليه ٢٠٢٢ الي ابريل ٢٠٢٣ .

الجدير بالذكر ان  برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري منذ عام ٢٠١٦ كان من ضمن اهم اهدافه اصلاح دعم الطاقة و تصحيح أسعارها  من خلال برنامج زمني تدريجي حيث تم الوصول لنقطة التعادل  في يونيه ٢٠١٩ التي يتساوى فيها سعر البيع مع التكلفة للسولار والبنزين والمازوت الصناعي مع مراعاة التشوهات السعرية بين المنتجات .

السولار دعم المحروقات الأزمة الروسية الأوكرانية سعر الجنيه زيادة سعر السولار سعر السولار البترول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة أجرة النقل العام والسيرفيس بالقاهرة.. هذه تعريفة الركوب وتنبيه عاجل من المحافظة

تغيير موقف الزمالك من شكوى اتحاد الكرة للفيفا بعد أزمة السوبر

من اللاعبين الجدد.. ميدو يعلن عن أهم صفقة للنادي الأهلي

صدمة مدوية.. كولر يطلب إعارة صفقة الأهلي الجديدة

صدمة لعشاق الأهلي.. رحيل ثلاثى الفريق بعد السوبر المصري

تعليق ميدو على قرار مجلس أبو ظبي بعد انسحاب الزمالك

العاصفة تقترب| الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

760 جنيهًا.. مفاجأة غير مسبوقة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

موضوعات متعلقة

بنوك مركزية خليجية ترفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس| تعرف على الدول

زيادة سعر السولار بمقدار جنيه للتر وتثبيت البنزين

تاون جاز للمواطنين: انتشار رائحة الغاز اليوم طبيعي بسبب أعمال ملء الرائحة

كوبري مشاه السبب.. رائحة غاز بشارع أحمد عرابي في المهندسين

البترول: انتهاء أعمال التركيبات بالأبراج والمعدات في وحدة الميثاناتور بشركة الإسكندرية للتكرير

تاون جاز تحذر المواطنين من انتشار لرائحة الغاز مساء غد.. تفاصيل

فتح باب التدريب في قطاع البترول| التفاصيل كاملة وطرق التقديم

البترول توضح أسباب الشعور برائحة الغاز بامبابة| تفاصيل

ترشيحاتنا

من المتورط؟| استهداف بوتين يشعل الصراع في أوكرانيا.. ورد واحد أمام الروس

موقف صادم.. سيدة تعثر على وجه ملك بريطانيا في عصير موز| صورة

كيف أجلب الخشوع في الصلاة؟ أمين الإفتاء يضع روشتة شرعية

اليوم.. ختام منافسات كأس العالم لرماية الخرطوش بالعاصمة الإدارية

الحكومة : السولار لازال يكلف الدولة دعما يوميا قيمته ١٧٨ مليون جنيه رغم الزيادة

30 خطوة ترصد مراحل مشروع الضبعة النووي حتى الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قطة تحاول السفر من الصين إلى كندا.. وهذا ما حدث لها

احذروا أخذ التليفون والشاحن إلى الحمام.. نهاية مأساوية لمراهقة في إيطاليا| تفاصيل

الإفراج عن الأعلاف| الدواجن تنخفض لهذا السعر

سوء استغلال الأبوة.. بلوجر يستخدم ابنه لزيادة المشاهدات على حساب صحته

فيديو

عاجل.. تكليف رئاسي بمد التأمين الصحي الشامل لكل المصريين خلال السنوات المقبلة

أوضاع مخلة.. اعترافات مثيرة لـ دجال العراق بعد القبض عليه/ فيديو جراف

مفاجأة كبيرة.. خسائر الزمالك بعد الانسحاب من السوبر/ فيديو جراف

تطور خطير.. كيف استهدفت أوكرانيا قتل بوتين ورد الكرملين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ