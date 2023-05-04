وكيل تعليم الدقهلية يتفقد أداء 128 ألف طالب إعدادي لامتحاني العلوم والتربية الفنية

تابع ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أداء ١٢٨ ألفا و٣٥٩ طالبا وطالبة بالصف الأول الاعدادى امتحان الفصل الدراسي الثاني لمادتي العلوم والتربية الفنية ولم ترصد غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية أي مخالفات، وجاءت الأسئلة من المنهج الدراسي، طبقا للمواصفات القياسية للورقة الامتحانية.

وتفقد شعبان لجان مدارس إدارة غرب المنصورة التعليمية (مدرسة الشهيد جمال سليم الاعدادية بنين ومدرسة شجرة الدر الإعداديةبنات) اثنى شعبان على الانضباط داخل اللجنة الامتحانية بمدرسة الشهيد جمال سليم الاعدادية بنين وقدم الشكر للقائمين على العملية التعليمية.

كما تفقد لجنة شجرة الدر الإعدادية بنات و كنترول المدرسة ، موجها بالدقة في تصحيح الأوراق ورصد الدرجات فى الشيت لينال كل طالب حقه، كما تابع أعمال الامتحانات من خلال غرفة العمليات بالمديرية، والتواصل مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية.

وأشار وكيل الوزارة ، إلى أنه تم توفير مقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب، وانتهت جميع الإدارات التعليمية من تطهير كافة اللجان الامتحانية وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروسات والأوبئة بالمدارس، عقب أداء الطلاب للامتحان، حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات.

وتم التنبيه على ضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المناخ اللازم، لسير عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وكذلك التنبيه عدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة اصطحاب المحمول داخل اللجان.

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