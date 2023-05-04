30 خطوة ترصد مراحل مشروع الضبعة النووي حتى الآن

أوشكت مراحل مشروع الضبعة النووى على الاكتمال، تلك المراحل التى بدأت منذ 9 سنوات فى 2014 وحتى تلك اللحظة التى تم فيها بدء صب الخرسانة للوحدة الثالثة، وبقيت الوحدة الرابعة التى سيتم البدء فيها فى سبتمبر القادم.

ويستعرض “صدى البلد” لقرائه مراحل المشروع، والتى تلخصت فى 30 خطوة حتى الآن وهي:

2014

- التحضير لإصدار مناقصة مقاول الهندسة والتوريد والبناء

2015

- مصر تتلقى ثلاثة عروض للاستثمار في مشروع الضبعة النووي من من روسيا والصين وكوريا الجنوبية.

19 نوفمبر 2015

- اختيار الحكومة الروسية كشريك استراتيجي.

20 نوفمبر 2015

- توقيع اتفاقية حكومية بين مصر و روسيا لإنشاء المحطة النووية في الضبعة.

2016

- هيئة المحطات النووية توقع العقد الرئيسي للهندسة والإنشاءات والتوريدات للمشروع مع شركة “أتوم ستروي اكسبورت” الروسية.

مايو 2016

- بدء بناء المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة.

2017

- توقيع إشعار البدء في المشروع النووي ودخول عقود المشروع حيز النفاذ.

ديسمبر 2017

- بدء المرحلة التحضيرية للمشروع.

سبتمبر 2017

- بدء الدراسة في المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة.

2018

- إجراء دراسات المسح الهندسي للمشروع.

2019

مارس 2019

- إصدار إذن قبول موقع الضبعة.

أبريل 2019

- المشروع النووي يحصل على جائزة أفضل 3 مشروعات عالمية من حيث الانطلاقة.

أكتوبر 2019

- أنهى فريق خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية مهمة مراجعة البنية التحتية النووي.

2020

- البدء في إنشاء الرصيف البحري.

2021

يوليو 2021

- التقدم لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية بطلب إذن الإنشاء للوحدتين الأولى والثانية.

يوليو 2021

- بدء تصنيع المعدات طويلة الأجل للمحطة أول معدة مصيدة قلب المفاعل في روسيا.

ديسمبر 2021

- التقدم بطلب إذن الإنشاء للوحدتين الثالثة والرابعة .

10 أكتوبر2021

- بدء تدريب الكوادر المصرية على أعمال التشغيل والصيانة.

20 أكتوبر 2021

- هيئة المحطات النووية تحصل على جائزة أفضل فريق عمل في الإشراف على تنفيذ مشروع الضبعة).

2022

15 يونيو 2022

- بدء تصنيع وعاء الضغط لمفاعل الوحدة الأولى لمحطة النووية بالضبعة.

29 يونيو 2022

-الحصول على إذن إنشاء الوحدة الأولى.

يوليو 2022

- وضع الصبة الخرسانية الاولي للوحدة الأولى بمحطة الضبعة.

أكتوبر 2022

-الحصول على إذن إنشاء الوحدة الثانية.

نوفمبر 2022

- بدء الصبة الخرسانية للوحدة الثانية بمحطة الضبعة.

2023

4 مارس 2023

استيفاء متطلبات تشغيل الرصيف البحري بموقع الضبعة لاستقبال أول معدة للمفاعل.

6 مارس 2023

بدء رحلة إبحار السفينة الحاملة لأول معدة نووية طويلة الأجل لمشروع محطة الضبعة النووية.

7 مارس 2023

توقيع عقد ادارة وتشغيل رصيف الضبعة البحري مع هيئة الميناء البحرى بالإسكندرية.

21 مارس 2023

وصول أول معدة نووية طويلة الأجل " مصيدة قلب المفاعل النووي " إلى ميناء الضبعة.

29 مارس 2023

الرقابة النووية تمنح محطة الصبعة اءن انشاء الوحدة الثالثة للمشروع.

3 مايو 2023

بدء صب الخرسانة للوحدة الثالثة للمفاعل النووى.