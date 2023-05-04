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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحت عنوان "ألوان الحياة"..

جمعية "التقدم" تفتتح المعرض الإبداعي الـ19 لفنون ذوى التوحد

صدى البلد

افتتحت الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد المعرض الإبداعى التاسع عشر لفنون ذوى التوحد تحت عنوان "ألوان الحياة" تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الثقافة ، ، ويستمر حتى غدا الجمعة ٥ مايو بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

ويأتي المعرض ضمن الحملة الـ١٩ "أبريل شهر التوحد" والتي بدأتها الجمعية المصرية لتقدم الاشخاص ذوي الاعاقة والتوحد منذ ٢٠٠٥ مع الشبكة المصرية للتوحد. بداية الحملة كانت تستهدف التوعية، ومن ٢٠١٣ اصبحت تستهدف التقبل ، ومن ٢٠٢٢ استهدفت الحملة تشجيع مشاركة الاشخاص ذوي التوحد في جميع مناحي الحياة. وتنظم الحملة فعاليات تظهر قدرات الأبناء ذوي التوحد، منها ندوة توعوية لأولياء الأمور ، وماراثون، ومؤتمر علمي، ومنها معرض الفنون.

ويضم المعرض الابداعي الـ١٩ لفنون التوحد 44 عملا فنيا مميزا يتنوع ما بين لوحات التصوير بإستخدام الألوان الأكريليك والألوان المائية وألوان القماش، ولوحات باستخدام الموزاييك الزجاجي، وأيضا لوحات بطريقة الكولاج باستخدام الخامات المختلفة مثل قصاصات الورق الملون والقماش والخرز ،كما ضم المعرض عملين تشكيليين مجسمين.

وحضر حفل الافتتاح لفيف من الخبراء والجمهور المعنيين بالتوحد إلى جانب الأبناء وأولياء الأمور من الجمعيات المشاركة.

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