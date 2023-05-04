ننشر التعريفة الجديدة للمواصلات بدمياط.. شاهد

بعد صدور لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك أسعار السولار وذلك فى ضوء زيادة الأسعار العالمية للمنتجات البترولية ، أصدرت محافظة دمياط بيانا يوضح أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة لجميع الخطوط.

واقرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية ووجهت بتكثيف الحملات المفاجئة على المواقف لمنع التلاعب بالتعريفة وخطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين

أكدت عوض على إن القرار الصادر نص على إلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة مع تكليف مدير إدارة المرور بدمياط ومدير ادارة المواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة لمتابعة إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين على أن يتم وضع ستيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة والتاكسى الأمامي والخلفي بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى وعقوبات المخالفين ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة بالإضافة إلى تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالأشتراك مع التموين لمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين.

وأوضحت، انه تم تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات او شكاوى من خلال رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة .

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