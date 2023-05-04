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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قوى عاملة البرلمان: الرئيس فتح الباب أمام القوى السياسية لإنجاح الحوار الوطني

سولاف درويش وكيل
سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

وجهت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والأمين العام للاتحاد العربى للعاملين والتأمينات والأعمال المالية التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على جميع القضايا المهمة التى تناولها فى كلمته أمام الجلسة الاولى للحوار الوطنى مؤكدة أن الرئيس السيسى فتح الباب واسعاً أمام مختلف القوى السياسية والشعبية والحزبية المشاركة فى هذا الحوار لوضع وصياغة مستقبل افضل لمصر وشعبها .

 

وقالت " درويش " فى بيان لها أصدرته اليوم إن استقبال الحوار الوطنى لأكثر من 100 ألف مقترح من مختلف المواطنين وتنوع الانتماءات السياسية، ومن ثم سيكون له نتائج ملموسة كبيرة على أرض الواقع يؤكد حرص جميع المشاركين على انجاح هذا الحوار ووضع رؤى واستراتيجيات تكفل مواجهة جميع التحديات الداخلية والخارجية التى تواجه مصر مشيرة الى أن سير العمل بالحوار الوطنى خطوة تلو الأخرى يعكس جدية الحوار في الوصول إلى أفضل المقترحات، وأهم النتائج لرسم مستقبل مصر وبناء الجمهورية الجديدة التى تتسع الجميع دون استثناء.

وأعربت النائبة سولاف درويش عن سعادتها فيما حققه الحوار الوطنى من نجاحات كبيرة فى صناعة حالة من التوافق والتلاحم بين فئات الشعب المصرى، ومن ثم هذه الحالة تساهم بما لا يدع مجالًا للشك فى صناعة المستقبل والجمهورية الجديدة، وخطوة لتحقيق خطط التنمية الشاملة التى تتبناها الدولة المصرية، وذلك من خلال إعلاء المصلحة الوطنية والعمل بكل جدية على إنجاح هذا الحوار، والمشاركة فى صناعة مستقبل الوطن.

 

كما أعربت النائبة سولاف درويش عن ثقتها التامة فى استجابة الرئيس السيسى لجميع القرارات والتوصيات التى سوف يصدرها الحوار الوطنى فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها واتخاذ جميع الخطوات التنفيذية لتطبيق توصيات وقرارات الحوار الوطنى موجهة التحية والتقدير لمجلس أمناء الحوار الوطنى على أدائه الرائع فى تنظيم جلسات هذا الحوار

سولاف درويش لجنة القوى العاملة مجلس النواب عبد الفتاح السيسي الحوار الوطني الجمهورية الجديدة

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