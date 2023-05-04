أعلن فلاديمير روجوف، رئيس حركة نحن معا مع روسيا، اليوم الخميس، أن الجيش الأوكراني نشرت عشرات الآلاف من القوات المستعدة لهجوم على خط الاتصال في منطقة زابوروجيا، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وقال روجوف، إن هناك عشرات الآلاف من المقاتلين الأوكرانيين على خط الاتصال في منطقة زابوروجيا، مضيفا: "لسوء الحظ، لديهم قوات كافية لتنفيذ هجوم، لقد نشروا عددا كافيا من المقاتلين الذين يمكنهم العمل في منطقة زابوروجيا".‏

وأشار روجوف إلى أن القوات الأوكرانية حاولت مساء أمس الأربعاء، إجراء استطلاع عن طريق القتال بالقرب من بلدة أوريخوفو، ولكن تراجعت القوات الأوكرانية بعد أن فقد 30 رجلا ووحدتين من المعدات، لافتا إلى أن القتال استمر حوالي ساعة، حيث هاجمت القوات الأوكرانية بعد قصف مدفعي هائل.‏

وفي وقت سابق، قال روجوف إنه في 30 أبريل أكملت القيادة الأوكرانية نشر اللواء الهجومي 46 المحمول جوا، بالإضافة إلى اللوائين 116 و 118 في منطقة زابوروجيا في 30 أبريل، بالإضافة إلى 12 مقاتل على خط الاشتباك بالقرب من جوليايبول وأوريخوف

ووفقا له في حالة وقوع هجوم في المنطقة زابوريجيا، ستتجنب الوحدات الأوكرانية القتال في المدن بسبب افتقارها إلى القوات وستخترق بحر آزوف شرق ميليتوبول من أجل قطع الممر البري إلى شبه جزيرة القرم.‏