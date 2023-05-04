عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تصرف مقصود من الملك تشارلز لتجنب المزيد من الفضائح بحفل التتويج|ما هو؟

الملك تشارلز وكيت
الملك تشارلز وكيت ميدلتون

عيّن الملك تشارلز الثالث، رئيسًا لحفل تتويجه المقرر إقامته في نهاية هذا الأسبوع، وهي كيت ميدلتون، زوجة ابنه ويليام، ليُظهر لزوجة ابنه كيت مدى معزته لها بإيماءة خاصة في هذا اليوم الكبير. 

ويعرف تشارلز حبه الدائم لكيت ويعتبرها جزءًا كبيرًا من العائلة، لدرجة أنه وجه الدعوات إلى عائلتها لحضور الحفل. 

وبالإضافة إلى والديها، سيحضر الحفل أيضًا أشقاؤها بيبا وجيمس.

txt

زوجته أهانت الملكة.. ترامب ينتقد دعوة الأمير هاري لحفل تتويج تشارلز

txt

غدا.. ولي عهد الكويت يتوجه إلى لندن للمشاركة في مراسم تتويج الملك تشارلز

تعكس هذه الخطوة التزام تشارلز بإشراك جميع أفراد عائلة كيت المباشرة في يومه الخاص، وهي علامة على مشاعره الصادقة تجاهها.

 ومنذ أن وصفها بأنها "زوجة ابنه المحبوبة" في حفل زفافها على ويليام في عام 2011، بذل تشارلز جهودًا لتضمين كيت قدر الإمكان في الأحداث الملكية والأنشطة العائلية.

وتشير الخبيرة السلوكية جودي جيمس، في حديثها لصحيفة "The Express" البريطانية، إلى أن علاقة تشارلز وكيت تظهر بشكل واضح في الأماكن العامة، ما يشير إلى وجود علاقة خاصة بينهما.

يتضح من لغة جسدهم أن تشارلز وكيت متناغمان مع بعضهم البعض، حيث يظهر تشارلز دائمًا وهو يقدر جهود كيت بشكل كبير. 

ويعتبر تشارلز كيت جزءًا كبيرًا من العائلة، ويحرص على إشراكها في الأحداث الملكية والأنشطة العائلية. كما أنه يحرص على إبقاء عائلة ميدلتون سعيدة ، باعتبارهم عائلة ملكة المستقبل.

ويعتبر تكوين رابطة إيجابية بين تشارلز وكيت، وكذلك عائلتها خطوة ذكية من حيث محاولة ضمان تتويج ناجح وتجنب المزيد من الفضائح أو الدعاية السيئة. 

الملك تشارلز تشارلز الثالث حفل تتويج الملك تشارلز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك رايح جاي| "نادي الوطنية" يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر.. وتهديدات التجميد "فشنك"| القصة الكاملة

لا تخالف المادة 38.. الانضباط تنصف الأهلي في دعوى أزمة كهربا

زيادة أجرة النقل العام والسيرفيس بالقاهرة.. هذه تعريفة الركوب وتنبيه عاجل من المحافظة

صدمة لعشاق الأهلي.. رحيل ثلاثى الفريق بعد السوبر المصري

تغيير موقف الزمالك من شكوى اتحاد الكرة للفيفا بعد أزمة السوبر

صدمة مدوية.. كولر يطلب إعارة صفقة الأهلي الجديدة

من اللاعبين الجدد.. ميدو يعلن عن أهم صفقة للنادي الأهلي

بعد اعتذاره عن السوبر المصري.. اتحاد الكرة يجهز مفاجأة لنادي الزمالك

ترشيحاتنا

البيت الأبيض ينفي علاقة الولايات المتحدة بالهجوم على الكرملين ومحاولة اغتيال بوتين

لعدم حدوث أزمة غذاء.. روسيا وتركيا وأوكرانيا يبحثون تمديد اتفاقية الحبوب

غير قادر على قيادة إسرائيل.. جانتس يشن هجوما لاذعا على نتنياهو

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة السوبر المصري بين الأهلي وبيراميدز

تفاصيل الحفل الغنائى قبل مباراة الأهلي وبيراميدز فى السوبر المصري غدا

تصرف مقصود من الملك تشارلز لتجنب المزيد من الفضائح بحفل التتويج|ما هو؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صادم.. كشف لغز العثور على 7 جثث داخل منزل في أمريكا

ابتعد عنها فورا.. 3 أشياء تسبب الدهون للبطن

مرشوش بالبصل الأخضر.. آيس كريم رنجة بالبطارخ يثير الجدل على السوشيال ميديا

بفائدة 23 % ولمدة 3 سنوات| 4 شهادات إدخار باستثمار مضمون

فيديو

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار بعد قرار الفيدرالي

17 حالة وفاة.. تفاصيل مأساوية في حادث أتوبيس الوادي الجديد|تغطية خاصة

العاصفة تقترب.. الأرصاد تحذر: اليوم ذروة الموجة الحارة| تغطية خاصة

أسباب تحريك سعر السولار.. وتفاصيل أجرة النقل العام والسرفيس الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ