صادم.. كشف لغز العثور على 7 جثث داخل منزل في أمريكا

تمكنت الشرطة الأمريكية في ولاية أوكلاهوما، جنوبي الولايات المتحدة، من حل لغز العثور على جثث 7 أشخاص أثناء بحثهما عن فتاتين شوهدتا لآخر مرة برفقة مدان بالاغتصاب.

وأوضح قائد شرطة مقاطعة أوكمولجي، جو برنتيس، في بيان الصحفيين أن السبعة الأشخاص الذين أنهي حياتهما زوجة الرجل وتدعي هولي جيس ماكفادين، 35 عاما، وأطفالها الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاما، والفتاتان المراهقتان اللتان كانتا مفقودتين وعمرهما 14 و16 عاما، وهما صديقتان للأسرة.

وأضاف قائد شرطة مقاطعة أوكمولجي أن الأدلة تفيد بأن الزوج جيسي ماكفادين أنهي حياة الست أشخاص بالرصاص ثم أنهي حياته.

وتابع وفقا لفرانس برس “لا علم لي بما كان يفكّر، وما إذا كان قد قام بما قام به عن سابق إصرار، وفي حال كان الأمر كذلك منذ متى بدأ بالتخطيط لجريمته”.

تفاصيل الجريمة

وكانت الفتاتين قصدتا منزل أسرة ماكفادين لقضاء الليلة في منزل الأسرة، الإثنين، في هنرييتا، بلدة صغيرة في ولاية أوكلاهوما الريفية في جنوب الولايات المتحدة، وفقا لـ قناة "فوكس 23" التلفزيونية المحلية.

وعلقت جانيتش مايو، والدة الزوجة الضحية والدة هولي جيس ماكفادين على ما حدث، قائلة عبر “فيسبوك”: "ابنتي أحبّت أطفالها، ونعم لقد تزوّجت الرجل الوحش الذي قتلهم، لكن سحره خدعها".

مدان بتهم

وأدين ماكفادين بالاغتصاب في 2003، كما أنه كان ملاحقا بتهم جديدة أخرى ذات صلة بجريمته السابقة، وكان يفترض بماكفادين أن يمثل الإثنين، أمام محكمة بمقاطعة موسكوجي لمواجهة تهم تشمل: "استغلال أطفال في مواد إباحية ومحاولة التماس سلوك جنسي أو التواصل مع قاصر باستخدام التكنولوجيا".

ولم يمثل الزوج القاتل أمام المحكمة صباح الإثنين فصدرت مذكرة توقيف بحقه ودهمت الشرطة منزله، وفق وسائل إعلام محلية.