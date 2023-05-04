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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أزعج الركاب فقتلوه .. جريمة مروعة في مترو أمريكا

مترو نيويورك
مترو نيويورك

تعرضت مدينة نيويورك لحادثة قتل مروعة في مترو الأنفاق، حيث توفي راكب بعد تعرضه للخنق على يد راكب آخر خلال شجار بينهما. وبعد الفحص الطبي اتضح وفاة جوردان نيلي، البالغ من العمر 30 عامًا جراء جريمة قتل بالخنق.

وأظهر مقطع فيديو الحادث، الذي تم التقاطه بالكاميرا، نيلي وهو يصارع للتحرك أثناء تمسكه بقوة من رجل آخر ووضعه على الأرض. 

وتم استجواب ضابط المشاة البحرية الأمريكية، البالغ من العمر 24 عامًا، الذي تم ضبطه بعد الحادث، لكن تم إطلاق سراحه لاحقًا.

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وأكد المتحدث باسم المدعي العام في مانهاتن، ألفين براج، أن التحقيق في الحادثة مستمر ويتم فحص جميع المقاطع المتاحة من الفيديوهات والصور والتقارير الطبية والشهود.. وأضاف أنه سيتم تحديث الجمهور بأي معلومات إضافية تصدر في المستقبل.

وقع الحادث بمنطقة مانهاتن في نيويورك على متن قطار F-line بعد ظهر يوم الاثنين.. وفي يوم الأربعاء، نظمت مسيرة لجوردان نيلي على رصيف القطار بالقرب من مكان وفاته، حيث هتف المتظاهرون "العدل لجوردان نيلي" وأغلقوا الشارع احتجاجاً على وفاته.

ويُظهر مقطع فيديو التقطه صحفي مستقل في القطار الجندي السابق في مشاة البحرية وهو يمسك الرجل البالغ من العمر 30 عامًا، الذي قيل إنه كان يتصرف بشكل متقطع، حول رقبته لمدة دقيقتين و55 ثانية، بينما شوهد راكبان آخران يقيدان ذراعيه. وبعد ذلك، تم ترك الثلاثة ركاب بدون حركة على الأرض.

وذكرت مصادر الشرطة أن الرجل الذي توفي كان يلقي القمامة ويصرخ على الركاب، وكان يقلد شخصية مايكل جاكسون ويعيش في الشوارع، وفقًا لوسائل الإعلام الأمريكية.

وصل رجال الشرطة إلى مكان الحادث في حوالي الساعة 2:27 مساءً بالتوقيت المحلي (7:00 مساءً بتوقيت جرينتش)، ووجدوه لا يرد عليهم وتم نقله في وقت لاحق إلى المستشفى حيث أُعلن عن وفاته. 

التحقيق في الحادث نيويورك قتل في مترو جريمة قتل

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