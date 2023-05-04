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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وزيرة الثقافة تناقش مع رئيس هيئة الشارقة للكتاب توقيع بروتوكول لإقامة فعاليات مشتركة

وزيرة الثقافة ورئيس
وزيرة الثقافة ورئيس هيئة الشارقة للكتاب

التقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة المصرية، أحمد ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، لبحث مزيد من التعاون بين الجانبين المصري والإماراتي في مجالات النشر وتسويق الكتاب وإقامة المعارض والأنشطة الثقافية، وذلك على هامش مشاركتها بفعاليات مهرجان الشارقة القرائي، ومؤتمر الشارقة الأول للرسوم المتحركة ، وذلك بحضور السفير شريف عيسى، سفير جمهورية مصر العربية لدى أبوظبي.

ناقشَ اللقاء بحث تكثيف التعاون المشترك بمختلف المجالات الثقافية، إلى جانب مناقشة توقيع برتوكول للتعاون بين الهيئة المصرية العامة للكتاب، وهيئة الشارقة للكتاب، من أجل تسويق الكتب الأجنبية بأسعارٍ مُخفضة خلال المعارض والفعاليات الثقافية المصرية والوصول بتلك الكتب والمؤلفات من خلال وزارة الثقافة لمختلف المحافظات، والاهتمام بشكل خاص بكتب الأطفال، وإقامة فعاليات وأنشطة مشتركة في مجالات معارض كتب الأطفال وملتقيات أفلام الرسوم المتحركة.

من جانبها، عبرت وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني، عن سعادتها بهذا اللقاء المثمر، الذي يُعزز ويعمق أطر التعاون بين وزارة الثقافة المصرية بقطاعاتها المتعددة، وهيئة الشارقة للكتاب، كما أكدت على العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقتين حكومة وشعباً، وأثنت على ما يُقدمه سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، من دعم واهتمام بالثقافة والتراث وكتب الطفل.

وأكد العامري، على ضرورة التعاون مع الجانب المصري،  وخاصة في مجال صناعة الكتاب والنشر، من أجل توصيل المنتج الثقافي إلى المناطق الأكثر احتياجًا وبأسعارٍ مُخفضة، مشيرًا إلى توجيهات سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم إمارة الشارقة، بالاهتمام بفتح آفاق جديدة للتعاون مع وزارة الثقافة في مجالات الإبداع المختلفة اعترافًا منه بفضل مصر ومكانتها في الوطن العربي.

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أحمد ركاض العامري الهيئة المصرية العامة للكتاب الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني هيئة الشارقة للكتاب

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