لأول مرة.. العاهل المغربي يقرر اعتبار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية

أصدر العاهل المغربي قرارا بأن يكون يوم رأس السنة الأمازيغية الذي يوافق 13 يناير من كل عام عطلة وطنية، على غرار رأس السنة الهجرية والميلادية.

وقال بيان للبلاط الملكي إن القرار يأتي "تجسيدا للعناية الملكية" بالأمازيغية باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية، وفي إطار "التكريس الدستوري للأمازيغية كلغة رسمية" للبلاد إلى جانب اللغة العربية.

وجرت العادة خلال الأعوام الأخيرة أن تقام احتفالات شعبية وأخرى في أماكن عامة برأس السنة الأمازيغية في المغرب في 13 يناير، لكن من دون أن يكون عيدا رسميا.

وشكل ترسيمه أحد مطالب الحركة الأمازيغية في المغرب، كما في الجارة الجزائر التي قررت الاحتفال به في 2018.