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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 60 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة وتم تداول 60000  طن بضائع عامة ومتنوعة ، 784 شاحنة و 85 سيارة حيث شملت حركة الواردات 3500 طن بضائع ، 384 شاحنة و 52 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 56500 طن بضائع ، 400  شاحنة و 33 سيارة. 

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين STINGRAY قادمة من جيبوتي فارغة لشحن فوسفات و بوسيدون اكسبريس  ومغادرة السفينة WINDSOR ADVENTURE وعلي متنها 49000 طن فوسفات تصدير الي الهند والسفينتين أمل ودليلة فيما شهد الميناء بالامس وصول السفينتين  دليلة وأمل و مغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس.

كما تم تداول 1000 طن بضائع عامة ومتنوعة  و 290 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث وهي بريدج ، ايلة وسينا وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2290 راكب بموانيها.

اجمالى أرصفة موانئ الهيئة اعلام الأ البح الاعلام البحر الاح البحر الأحم البحر الأحمر البحر الأحمر

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