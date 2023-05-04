تفاصيل اندلاع حريق بنادي بلدية المحلة فجرا

تمكنت الحماية المدنية بالمحلة من السيطرة على حريق اندلع في كشك تابع لمحل حلواني شهير داخل نادي بلدية المحلة، فجر اليوم، دون وقوع إصابات، وأتت النيران عليه بالكامل.

وانتقلت الحماية المدنية وقوة أمنية، وذلك بعد ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية الأمن في الغربية، وعلى الفور توجهت القوة الأمنية وسيارات الإسعاف ، وتم إخماد النيران، والسيطرة عليها، وتم انتداب الأدلة الجنائية لفحص مكان الحريق للوقوف على أسبابه وملابساته.

كما قامت علي الفور، مديرية الشباب والرياضة بالغربية برئاسة المحاسب، يسري الديب، وكيل الوزارة، بتشكيل لجنة تقصي الحقائق لبحث ملابسات الواقعه وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وجارى التحقيق من قبل النيابة العامه، وقد انتهت الأدلة الجنائية من فحص موقع الحريق، وجاري رفع مخلفات الحريق وإعادة الشيء لأصله، كما أن ممارسة الأنشطة بالنادى لم تتأثر بذلك.

الجدىر بالذكر أن الكشك المحترق مساحته ٣في ٤ متر بمساحة ١٢ متر مربع ومصنع من مادة الكلادنج وجاري إعادة مراجعه جميع الإجراءات الاحترازية من قبل النادى ومراجعة إجراءات الامان من قبل النادى والمديرية.

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