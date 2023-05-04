عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل اندلاع حريق بنادي بلدية المحلة فجرا

حريق نادي بلدية المحلة
حريق نادي بلدية المحلة

تمكنت الحماية المدنية بالمحلة من السيطرة على حريق اندلع في كشك تابع لمحل حلواني شهير داخل نادي بلدية المحلة، فجر اليوم، دون وقوع إصابات، وأتت النيران عليه بالكامل.

وانتقلت الحماية المدنية وقوة أمنية، وذلك بعد ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية الأمن في الغربية، وعلى الفور توجهت القوة الأمنية وسيارات الإسعاف ، وتم إخماد النيران، والسيطرة عليها، وتم انتداب الأدلة الجنائية لفحص مكان الحريق للوقوف على أسبابه وملابساته.

تدريب الإرهابيين والمخربين.. مجلس الأمن الروسي يوجه اتهامات حادة للدول الغربية

كما قامت علي الفور، مديرية الشباب والرياضة بالغربية برئاسة المحاسب، يسري الديب، وكيل الوزارة، بتشكيل لجنة تقصي الحقائق لبحث ملابسات الواقعه وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وجارى التحقيق من قبل النيابة العامه، وقد انتهت الأدلة الجنائية من فحص موقع الحريق، وجاري رفع مخلفات الحريق وإعادة الشيء لأصله، كما أن ممارسة الأنشطة بالنادى لم تتأثر بذلك.

txt

دوري القسم الثاني.. كفر الشيخ يتعادل مع طنطا سلبيا

الجدىر بالذكر أن الكشك المحترق مساحته ٣في ٤ متر بمساحة ١٢ متر مربع ومصنع من مادة الكلادنج وجاري إعادة مراجعه جميع الإجراءات الاحترازية من قبل النادى ومراجعة إجراءات الامان من قبل النادى والمديرية.

IMG-20230504-WA0004
IMG-20230504-WA0004
IMG-20230504-WA0002
IMG-20230504-WA0002
IMG-20230504-WA0003
IMG-20230504-WA0003
اخماد النيران اجهزة الامن الأدلة الجنائية الحماية المدنية السيطرة على حريق الشباب والرياضة بالغربية المحترق النيابة العامة تشكيل لجنة حريق اندلع دون وقوع إصابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك رايح جاي| "نادي الوطنية" يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر.. وتهديدات التجميد "فشنك"| القصة الكاملة

لا تخالف المادة 38.. الانضباط تنصف الأهلي في دعوى أزمة كهربا

زيادة أجرة النقل العام والسيرفيس بالقاهرة.. هذه تعريفة الركوب وتنبيه عاجل من المحافظة

صدمة لعشاق الأهلي.. رحيل ثلاثى الفريق بعد السوبر المصري

تغيير موقف الزمالك من شكوى اتحاد الكرة للفيفا بعد أزمة السوبر

تثبيت أسعار البنزين و1000 جنيه زيادة.. 3 هدايا من الرئيس السيسي للمواطنين

صدمة مدوية.. كولر يطلب إعارة صفقة الأهلي الجديدة

من اللاعبين الجدد.. ميدو يعلن عن أهم صفقة للنادي الأهلي

موضوعات متعلقة

وكيل تعليم الغربية: صيانة دورية لخط الغزل والنسيج بالمدرسة الزخرفية بالمحلة

ترشيحاتنا

أرخص SUV زيرو من هيونداي بـ 550 ألف جنيه

تحذير جاد لمليشيا حميدتي .. بيان عاجل من الجيش السوداني

باكستان.. مقتل 7 معلمين في إطلاق نار بمدرسة بالقرب من الحدود مع أفغانستان

وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان المواقف للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة

على لسان كولر | بوست مثير من شوبير بشأن أزمة كهربا

أوكرانيا تعلن الاحتفاظ بقوات على الحدود مع مولدوفا لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنجاز رياضي لأبناء المؤسسة العسكرية بكأس العالم للخماسى الحديث والبطولة العربية للقوس والسهم

صادم.. كشف لغز العثور على 7 جثث داخل منزل في أمريكا

ابتعد عنها فورا.. 3 أشياء تسبب الدهون للبطن

مرشوش بالبصل الأخضر.. آيس كريم رنجة بالبطارخ يثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

وزارة الرياضة تصدم الأهلي بهذا القرار.. والاستئناف تحدد موعد إعلان عقوبة كهربا|فيديوجرف

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار بعد قرار الفيدرالي

17 حالة وفاة.. تفاصيل مأساوية في حادث أتوبيس الوادي الجديد|تغطية خاصة

العاصفة تقترب.. الأرصاد تحذر: اليوم ذروة الموجة الحارة| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ