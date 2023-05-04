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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراء عاجل من السلطات السعودية بشأن حجاج هذا العام

السعودية - علم
السعودية - علم

اتخذت مجموعة الخطوط السعودية قرارا عاجلا بشأن حجاج هذا العام حيث  تم تخصيص 6 مطارات داخلية تشمل جدة، الرياض، الدمام، المدينة المنورة، الطائف، وينبع،لاستقبال الحجاج هذا العام. 

جاء ذلك في إعلان الخطوط السعودية عن خطتها التشغيلية لموسم حج 1444هـ، حيث سيتم نقل الحجاج عبر   شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي وطيران أديل وطيران السعودية الخاص، أكثر من مليون و200 ألف مقعد لضيوف الرحمن لنقلهم من مختلف أنحاء العالم، وذلك ضمن خطة متكاملة تتضمن الاستثمار الأمثل لأسطول الطائرات الحالي البالغ 164 طائرة مع توفير أسطول إضافي يساند في نقل المزيد من ضيوف الرحمن يبلغ 12 طائرة أخرى.

وبينت في بيان لها إنه سيتم نقل الحجاج مما يزيد على 100 وجهة مجدولة و14 وجهة موسمية. 

  وأوضحت أن ملاحي مجموعة الخطوط السعودية المكلفين يخدمون ضيوف الرحمن بلغوا أكثر من 8 آلاف ملاح أثناء الرحلات، ب 42 لغة متنوعة.

 

وأشار الرئيس التنفيذي لقطاع الحج والعمرة بمجموعة الخطوط السعودية عامر بن صالح آل خشيل إلى أن موعد وصول أولى الرحلات الجوية إلى المملكة سيكون تحديداً بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة في 21 من شهر مايو الحالي.

 الخطوط السعودية المقدمة لضيوف الرحمن إصدار بطاقات صعود الطائرة لرحلتي القدوم والعودة من محطات المنشأ الدولية وكذلك للمحطات الداخلية، بالإضافة إلى تأمين ملاحين وانتداب موظفين في مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة يتحدثون اللغات المتنوعة للحجاج، إلى جانب الترتيب لإرسال عبوات ماء زمزم إلى العديد من الوجهات، علاوةً على توفير رحلات إضافية للحجاج الراغبين في السفر إلى المدينة المنورة جواً، يضاف إلى ذلك تأمين المتطلبات التشغيلية المتضمنة الموظفين والعمالة والمعدات الأرضية بما يتناسب مع حجم التشغيل، حيث حرصت مجموعة الخطوط السعودية على تدريب وتأهيل كل الموظفين في الصفوف الأمامية على البروتوكول الخاص بالحج وكيفية إدارة الحشود وطريقة التعامل مع الأزمات والاستجابة لخطط الطوارئ.

وبينت الخطوط السعودية أن المملكة اجرت تحديثاً للمحتوى الإسلامي على الطائرة بما يشمل البرامج الدينية والتوعية بفريضة الحج، حيث تم توفير ما يزيد على 134 ساعة من البرامج الدينية المختلفة بالإضافة إلى 590 ساعة من القرآن الكريم بأعذب أصوات القراء، بالإضافة إلى العديد من البرامج الإسلامية المتوفرة بعدة لغات كاللغة العربية والإنجليزية والإندونيسية والصينية والمزيد من اللغات التي يتحدث بها ضيوف الرحمن، بجانب تقديم "السعودية" الكتب الإلكترونية التوعوية في منصة الترفيه الجوي لكيفية أداء مناسك الحج والعمرة بأكثر من 14 لغة.

واختتم بيان "الخطوط": كما تتوسع مجموعة الخطوط السعودية في أنشطتها ضمن خطة موسم الحج لتشمل نشر وسائل توعوية للحجاج بلغاتهم ويتم بثها عبر الوسائل الرسمية في دولهم وكذلك عن طريق بعثات الحج الخاصة بهم ومنظمات الحج المتواجدين في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى جانب مقر إسكانهم، والتي توضح كل الأمور المتعلقة برحلتهم؛ ومنها الأمتعة وأوزانها وأحجامها، وكذلك آليات قبولها بالمطارات في مرحلة المغادرة بعد انتهاء مناسك الحج لتسهيل إجراءاتهم بما يتجاوز التوقعات.

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