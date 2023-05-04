ارتفاع كبير.. الروبل الروسي يوجه ضربة قوية لـ الدولار واليورو واليوان

ارتفع الروبل الروسي، اليوم الخميس، أمام الدولار الأمريكي واليورو، حيث سجل كلاهما أدنى المستويات منذ بداية أبريل، وفقا بيانات بورصة موسكو.

وانخفض سعر صرف الدولار الأمريكي بمقدار 1.24 روبل، إلى 77.97 روبل، واليورو 1.77 روبل، إلى 85.95 روبل، اليوان الصيني بمقدار 20 كوبيك، إلى 11.25 روبل.

والثلاثاء الماضي، بلغ حجم التداول بـ اليوان الصيني اليوم الثلاثاء 53.4 مليار روبل مقابل 27.9 مليار لليورو و88.2 مليار للدولار.

في الوقت نفسه، انخفض الدولار مقابل الروبل بنسبة 0.6٪، واليوان الصيني بنسبة 1٪، واليورو بنسبة 1.3٪.