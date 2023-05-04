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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع كبير.. الروبل الروسي يوجه ضربة قوية لـ الدولار واليورو واليوان

الروبل الروسي
الروبل الروسي

ارتفع الروبل الروسي، اليوم الخميس، أمام الدولار الأمريكي واليورو، حيث سجل كلاهما أدنى المستويات منذ بداية أبريل، وفقا بيانات بورصة موسكو.

وانخفض سعر صرف الدولار الأمريكي بمقدار 1.24 روبل، إلى 77.97 روبل، واليورو 1.77 روبل، إلى 85.95 روبل، اليوان الصيني بمقدار 20 كوبيك، إلى 11.25 روبل.

ارتفاع كبير.. الروبل الروسي يوجه ضربة قوية لـ الدولار واليورو

الدولار يوجه ضربة قوية لـ الروبل الروسي.. واليوان الصيني يتفوق على الأخضر

والثلاثاء الماضي، بلغ حجم التداول بـ اليوان الصيني اليوم الثلاثاء 53.4 مليار روبل مقابل 27.9 مليار لليورو و88.2 مليار للدولار.

في الوقت نفسه، انخفض الدولار مقابل الروبل بنسبة 0.6٪، واليوان الصيني بنسبة 1٪، واليورو بنسبة 1.3٪.

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