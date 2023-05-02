ارتفاع كبير.. الروبل الروسي يوجه ضربة قوية لـ الدولار واليورو

واصل الروبل الروسي ارتفاعه بشكل مطرد علي مدار اليوم الثلاثاء مقابل العملات الرئيسية المتداولة في بورصة موسكو، مما أدي إلى تطوير زخم انعكاس قوي تلقته السوق يوم الجمعة الماضي.

وانخفض سعر صرف الدولار الأمريكي مع التسويات عند 16.28 بتوقيت موسكو بمقدار 45 كوبيل، إلى 79.80 روبل، واليورو بمقدار 1.18 روبل، إلى 87.50 روبل، اليوان الصيني بواقع 11 كوبيل، إلى 11.48 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

ويوم الجمعة الماضي، انخفض الدولار بمقدار 1.08 روبل، واليوان الصيني بواقع 12 كوبيل، واليورو بمقدار 1.05 روبل.

وبلغ حجم التداول بـ اليوان الصيني اليوم الثلاثاء 53.4 مليار روبل مقابل 27.9 مليار لليورو و88.2 مليار للدولار.

في الوقت نفسه، انخفض الدولار مقابل الروبل بنسبة 0.6٪، واليوان الصيني بنسبة 1٪، واليورو بنسبة 1.3٪.