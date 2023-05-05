السر في اللمبي .. حلا شيحا ترد على حقيقة عودتها للتمثيل وطلاقها من معز مسعود|فيديوجراف

أثار منشور الفنانة حلا شيحة والتي ألمحت فيه عن احتمالية عودتها للتمثيل ، جدلا كبيرا من قبل متابعيها على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

وطلب أحد المتابعين من حلا شيحة، توضيح ما بدر منها فى الماضي فى بث مباشر قبل العودة للفن .

وقال المتابع :اعملي لايف يوضح موقفك من الماضي أفضل ، لترد عليها حلا شيحة قائلة : حاضر .

نوسة



وكانت قد أخذت الفنانة حلا شيحة، رأي جمهورها في العودة إلى التمثيل من خلال حسابها على إنستجرام.

ونشرت صورة من فيلم اللمبي، وكتبت “ايه رأيكوا اعمل نوسة جزء تاني.

ولمتابعة المزيد حول حقيقة عودة حلا شيحة للفن وطلاقها من الداعية معز مسعود .. تابع الفيديو جراف التالي: