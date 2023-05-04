متابع يطلب من حلا شيحة توضيح موقفها السابق قبل العودة للتمثيل.. وهذا ردها

أثار منشور الفنانة حلا شيحة والتي ألمحت فيه عن احتمالية عودتها للتمثيل، جدلا كبيرا من قبل متابعيها على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

وطلب أحد المتابعين من حلا شيحة، توضيح ما بدر منها فى الماضي فى بث مباشر قبل العودة للفن .

وقال المتابع :اعملي لايف يوضح موقفك من الماضي أفضل ، لترد عليها حلا شيحة قائلة : حاضر .

وكانت قد أخذت الفنانة حلا شيحة، رأي جمهورها في العودة إلى التمثيل من خلال حسابها على إنستجرام.

ونشرت صورة من فيلم اللمبي، وكتبت “ايه رأيكوا اعمل نوسة جزء تاني؟ نوسة نسيت الشنداويتش”.

وكان أخر أعمال حلا شيحة السينمائية هو فيلم “ مش أنا ” ، والذى شاركت فى بطولته الفنان تامر حسني .

قصة الفيلم تدور حول الشاب حسن "تامر حسني"، شخصية ذات طباع مختلفة، الذي يعاني مرضٍا نفسيا، وتصدر منه عدة تصرفات غريبة لا يقصدها، كضرب نفسه أو تحريك جسده غصب عنه، وكأن شخصًا آخر يفعل ذلك معه، ولا يصدقه أحد عندما يحكي ماذا يحدث له.

فيلم مش أنا من بطولة تامر حسنى ، ماجد الكدوانى ، وسوسن بدر ، حلا شيحة ، شيرين ، ومن إخراج سارة وفيق ، والتى كانت قد سبق وأن عملت كمساعد مخرج مع تامر حسنى فى فيلم "عمر وسلمى".