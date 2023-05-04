مدير صحة قنا: 60% نسبة الإنجاز بمستشفى دشنا المركزي

قال الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إن نسبة الإنجاز بمستشفى دشنا المركزى وصلت إلى ٦٠% بعد التعديلات، وأن العمل يجرى بشكل دائم لسرعة الانتهاء من الإنشاءات.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لعدد من منافذ تقديم الخدمة الطبية بمركز دشنا للوقوف علي الخدمات الطبية بها.

وشدد وكيل وزارة الصحة بـ قنا، على ضرورة السرعة في الانتهاء من التشطيبات النهائية وسرعة دخول المستشفي حيز التشغيل بما يتوائم وخطة وزارة الصحة والسكان وتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف غريب، محافظ قنا بالعمل، قدُما نحو تشغيل المستشفي وبدء العمل بها تيسيراً علي المواطنين.



وتفقد تاوضروس، مكتب صحة دشنا للاطمئنان علي تقديم الخدمات الطبية المختلفة المقدمة للمواطنين بمكتب الصحة من تسجيل المواليد والوفيات والتطعيمات الروتينية للأطفال وخلال الزيارة تلاحظ بعض السلبيات والتي تم تلافيها في وقت المرور.

كما تفقد وكيل وزارة الصحة بـ قنا، الإدارة الصحية ومبني البلهارسيا والملاريا، وتبين خلال الجولة تَغَيُب بعض المناوبين بها، وجرى تحويلهم للشئون القانونية بالمديرية.