متابعة أعمال توريد محصول القمح بقنا

استقبل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، اليوم الخميس، الدكتور أنور عيسى، رئيس الادارة المركزية للتعاون الزراعي بوزارة الزراعة، لمتابعة أعمال توريد القمح بالمحافظة وتذليل العقبات التي تواجه المزارعين.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد جيلانى، وكيل وزارة الزراعة بقنا ، والمهندس أيمن محمد كمال، مدير إدارة المحاصيل السكرية بمديرية الزراعة، والمهندس عابدين على محمد، مدير عام إدارة المكافحة، والمهندس أحمد خيرى، مدير عام التعاون الزراعى.

ناقش محافظ قنا ، أعمال حصاد وتوريد محصول القمح لهذا الموسم ، كما استعرض موقف الحقل الارشادي الذى تم زراعته بـ قصب السكر بإستخدام نظام شتلات الأنسجة و نظام الرى بالتنقيط، لزيادة إنتاجية فدان القصب وترشيد مياه الري ، والذي حقق نجاحا كبيرا من حيث جودة الانتاج وكميته خلال حصاد موسم القصب العام الحالى.

وقال محافظ قنا، إن الدولة لا تدخر جهدًا فى الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، و أن يوم حصاد محصول القمح هو يوم عيد للمزارع.

و أكد عيسى، حرص وزارة الزراعة على متابعة توافر الأسمدة المدعمة لتنفيذ البرنامج الصيفى لكافة الأسمدة حتى يتمكن المزارعين من استخدامها فى الزراعات الصيفية على ان توزع طبقا للمقررات السمادية المقررة.