أمن القاهرة يضبط تشكيلا عصابيا تخصص في سرقات المساكن

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" لقيامه بارتكاب واقعة سرقة هاتف محمول خاص بأحد الأشخاص بأسلوب " المغافلة ".

وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة"، وأقر بارتكابه واقعتي سرقة بذات الأسلوب .

وتم بإرشاده ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليهم بمسكنه ، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف المحمولة واتهموه بالسرقة .

كما تم ضبط شخصين لهما معلومات جنائية لتكوينهما تشكيلا عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب " المغافلة " وأنهما وراء ارتكاب واقعتى سرقة من داخل المساكن بذات الأسلوب .

كما تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات وإتهماهما بالسرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.