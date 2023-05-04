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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن القاهرة يضبط تشكيلا عصابيا تخصص في سرقات المساكن

سرقة
سرقة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" لقيامه بارتكاب واقعة سرقة هاتف محمول خاص بأحد الأشخاص بأسلوب " المغافلة ".

وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة"، وأقر بارتكابه واقعتي سرقة بذات الأسلوب .

وتم بإرشاده ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليهم بمسكنه ، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف المحمولة واتهموه بالسرقة .

كما تم ضبط شخصين لهما معلومات جنائية لتكوينهما تشكيلا عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب " المغافلة "  وأنهما وراء ارتكاب واقعتى سرقة من داخل المساكن بذات الأسلوب .

كما تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات وإتهماهما بالسرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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