بيان للخارجية السعودية بشأن عمليات الإجلاء من السودان

استقبلت مدينة جدة السعودية اليوم 208 شخصا عقب لإجلائهم علي متن السفينة السعودية جلالة الملك الطائف قادمين من السودان.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السعودية وبحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية السعودية .

وتنوعت الجنسيات التي حملتها السفينة السعودية مابين نرويجية وأسترالية وأمريكية وكندية وتركية وإريترية ومصرية ومالطا وألمانية وسويسرية وفرنسية وهولندية سورية.

وأضافت أن المملكة حرصت على توفير كامل الاحتياجات الأساسية لرعايا الدول الشقيقة والصديقة تمهيدا لتسهيل مغادرتهم إلى أوطانهم.

ونوهت الخارجية السعودية الي إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء بلغ نحو 6073 شخصاً منهم 246 مواطناً ونحو 5827 شخصاً ينتمون لـ 104 جنسيات.