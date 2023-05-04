إجلاء 2450 مواطنا بريطانيا من السودان

تواصل دول العالم جهود إجلاء دبلوماسييها ورعاياها من السودان الذي يشهد اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الرسمي وميليشيا الدعم السريع المنشقة منذ منتصف أبريل.

وأجلت عدة دول رعاياها جوا بينما توجه آخرون إلى بورتسودان على البحر الأحمر على بعد 800 كيلومتر تقريبا من الخرطوم برا.

وأعلنت بريطانيا اليوم الانتهاء من "أوسع وأطول" عملية إجلاء لرعايا غربيين من السودان. حيث قامت بإجلاء 2450 شخصا من السودان عبر 30 رحلة جوية من قاعدة وادي سيدنا منذ 25 أبريل.

وقد قدرت الحكومة عدد البريطانيين في السودان بنحو أربعة آلاف، وأجلت دبلوماسييها وعائلاتهم في 22 أبريل.