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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مشروبات تهدد عضلة القلب حال تناولها على الريق| كارثة صحية

مشروبات تهدد عضلة
مشروبات تهدد عضلة القلب في حالة تناولها على الريق

يوجد بعض المشروبات يتسبب تناولها على الريق في مشكلات صحية لبعض الأشخاص خاصة الذين يعانون  من حموضة والتهابات المعدة،  اعتقادًا بأن تناولها على الريق أفضل بكثير من أي وقت آخر.

ومن تلك المشروبات الليمون والبرتقال والشاي والقهوة وغيرها من المشروبات التي تهدد صحة القلب والجهاز الهضمي وتقلصات المعدة والحموضة وعسر الهضم عند تناولها على الريق، على الرغم من احتوائها على العديد من العناصر الغذائية التي تمثل أهمية كبيرة لجسم الإنسان. نستعرض أبرز تلك المشروبات التي لا يجب تناولها على الريق وفقا لموقع"food nd"..

الشاي..

عندما يتناول الشخص الشاي على الريق بدون تناول وجبة الإفطار يتسبب ذلك في حدوث جفاف شديد للجسم، وبالتالي يكون له تأثير على العصارة في المعدة ويشعر الإنسان بالغثيان والقيء والعصبية الشديدة بجانب عدم القدرة على تناول الطعام  بجانب مادة الكافيين الموجود في الشاي يجعل الإنسان لا يشعر بالراحة قبل تناول وجبة الإفطار.

الليمون

تناول الليمون على الريق أو شرب عصيره قد يُحدث أضراراً صحية على جسم الإنسان؛ وذلك لاحتوائه على نسبةٍ عالية من الحموضة والأوكسالات، ومن تلك الأضرار الناتجة عن تناول الليمون على الريق فإنه يضعف تناوله أو شرب عصيره من صحه الأسنان، ويجعلها حساسة للمأكولات والمشروبات الساخنة أو الباردة بشكلٍ كبير، خاصّةً إذا تم تناوله صباحاً على الريق.

البرتقال

يعد البرتقال أحد أشهر فواكه الحمضيات، وهي فاكهة لا غنى عنها لكونها مصدرا قويا لفيتامين ج فيتامين سي)  لفوائدها المتعددة خاصة بالوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا ، لذلك يفرط بعض الأشخاص في تناولها، وهذا يعد أحد الأمور الخاطئة الصحية والتي تسبب أضرارًا صحية للجسم لا ينتبه إليها الكثيرون، وخاصة إذا جرى تناولها على الريق.

القهوة

يتناول كثير من الأشخاص القهوة أو المشروبات الغنية بالكافيين على الريق، وهي عادة ضارة بالصحة، حيث تؤدي لاضطرابات في المعدة والهضم،  فهي من المشروبات التي لا يجب تناولها على الريق ،فليكن تناولها بعد وجبة الإفطار .

الماء بارداً

تناول الماء البارد يقلل من عملية الهضم، فضلا عن تسببه في الشعور بآلام في المعدة ويصيبك بالإسهال أيضا، وله آثار ضارة ناتجة عن شرب الماء باردا على معدة فارغة إذ يؤدي إلى العديد من مشاكل القلب والأوعية الدموية.

المشروبات الغازية

عدم تناول المشروبات الغازية على معدة فارغة كونها تزيد عمل الكبد والبنكرياس والمعدة وتدمر الأسنان وقد تؤدي للوفاة.

وجدت دراسة أخرى نُشرت في مجلة "سيركلشن" أن تناول مشروب غازي واحد يوميًا، يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية بنسبة 20%، مستشهدة بخصائص الصودا الالتهابية كسبب لحدوث ذلك.

عصير الطماطم

عصير الطماطم من المشروبات الغنية بالفيتامينات، كما أنها منخفضة السعرات الحرارية، ولكنها إحدى عدة أطعمة ومشروبات لا يجب تناولها على الريق ومعدة فارغة لأنها يمكن أن تسبب آلام البطن وتضعف عضلة القلب.

العصائر المعلبة

من المشروبات التي يحظر تناولها على الريق، لاحتوائها نسبة عالية من السكريات التي تتسبب في ارتفاع نسبة السكر بالدم وزيادة الوزن،وقد يتفاقم الأمر إلى حد الإصابة بالسكري من النوع الثاني عند المواظبة لفترة طويلة على هذه العادة الخاطئة.

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