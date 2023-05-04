طلائع الجيش يحول تأخره لفوز على حرس الحدود 3-2

فاز نادي طلائع الجيش على منافسه حرس الحدود بنتيجة 3 / 2 في المباراة التي جمعتهما على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري هذا الموسم.

سجل ثنائية حرس الحدود كل من إيمانويل ديفيد في الدقيقة 6 ومصطفى زيكو عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 15، بينما سجل ثلاثية طلائع الجيش كل من كريم طارق في الدقيقة 50 ومحمود وادي في الدقيقة 78 وأحمد عبدالرحمن في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

تشكيل طلائع الجيش

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالآتي:

حراسة المرمى: محمد شعبان

الدفاع: أحمد أيمن منصور – محمد سمير – محمد فتح الله

الوسط: أحمد عبد الرحمن – علي حمدي – محمد شحاتة – حسن مجدي

الهجوم: كريم طارق – بول جوليوس - محمد شريف



تشكيل حرس الحدود

وجاء تشكيل حرس الحدود كالآتي:

حراسة المرمى: محمد فوزي

الدفاع: مؤمن عوض – إبراهيم القاضي – محمود بن والي - إسلام جمال

الوسط: حامد الجابري – مصطفى جمال – إيمانويل ديفيد

الهجوم: مصطفى زيكو – أحمد فيلكس – مصطفى صبحي