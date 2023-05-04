عاصم كُريم وكيلا لزراعة الأزهر بالقاهرة للدراسات العليا

أصدر الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتور عاصم كُريم؛ وكيلًا للدراسات العليا بكلية الزراعة بنين القاهرة.

الدكتور عاصم كُريم

شغل د. عاصم كريم رئاسة قسم الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة، وعضوية اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين بقسمي الاقتصاد والإرشاد والمجتمع الريفي بجامعة الأزهر، ومدير مركز الدراسات والاستشارات الزراعية بالكلية، وتولى الإشراف العام على فرع كلية الزراعة جامعة الأزهر، بمدينة السادات محافظة المنوفية، وعضوية الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي، والجمعية العلمية للتعاونيين المصريين، وجمعية أصدقاء الطبيعة، وله عديد من الأبحاث منها: «أثر الاتفاقيات الاقتصادية المعاصرة على الفجوة الغذائية لأهم محاصيل الحبوب الغذائية في مصر»، و«دراسة لبعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتنمية الموارد البشرية في الريف المصري»، وأشرف وناقش عددًا من رسائل الماجستير والدكتوراه في جامعات: الأزهر، والعديد من الجامعات المصرية.

المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية

كما أشاد الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، بجهود المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر برئاسة الدكتور جمال أبو السرور، مدير المركز؛ في خدمة المرضى المترددين على المركز.

وأكد رئيس الجامعة خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة المركز، بحضور أعضاء مجلس الإدارة أن ما يقدمه المركز من خدمات جليلة للمساعدة في عملية الإنجاب للمترددين على وحدة الإخصاب الطبي المساعد بالمركز بأسعار زهيدة جعل المركز قبلة طبية متميزة يقصدها القاصي والداني.

وثمن مجلس الإدارة مختلف الأنشطة التي قدمها المركز خلال الفترة السابقة والمتمثلة في عقد وتنظيم ندوات توعوية بكليات جامعة الأزهر (طلاب - طالبات) بمختلف الكليات، وثمن مجلس إدارة المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الازهر جهود المركز العالمية، والتي تؤكد عالمية رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والمتمثلة في طلب صندوق الأمم المتحدة للسكان بدولة أوزبكستان تدريب وتثقيف القيادات الدينية والمجتمعية والصحية وتسليط الضوء على موقف الشريعة الإسلامية من قضايا الصحة الإنجابية والعنف ضد المرأة، بجانب جهود المركز في الشراكة مع صندوق الأمم المتحدة تحت عنوان: «الشراكة غير التنافسية بين المكتب الإقليمي للدول العربية للسكان بهدف التوعية والتثقيف بقضايا الصحة الإنجابية والعنف ضد المرأة للقيادات الدينية والمجتمعية والصحية في دولة جيبوتي الشقيقة».