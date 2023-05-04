طليق علا غانم: دي ممثلة وليست فنانة لأنها بتضحك على الناس

قال رجل الأعمال عبدالعزيز حسن عبدالعزيز، طليق الفنانة علا غانم، إن علا غانم ممثلة وليست فنانة، لأن الفنان لديه موهبة كبيرة عكس الممثل فهو يضحك على الجمهور".

وأضاف عبدالعزيز حسن خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، تعرفت على علا غانم في مطعمي بأمريكا اللي اشتريته سنة 95، وكانت معاها الفنانة ريهام عبدالغفور أثناء تصويرهما مسلسل أماكن في القلب، موضحا أن المطعم بيتم تغيير نشاطه بعد الساعة 12 مساء إلى نايت كلوب.

تابع طليق الفنانة علا غانم، قالولي في ممثلين من مصر في المطعم فنزلت أرحب بيهم ولفتت انتباهي، وحبيتها واتعلقت بيها وقعدتها في سويت مهول جدا وأعطيتها 5 آلاف دولار لشراء ملابس".

