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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طليق علا غانم: دي ممثلة وليست فنانة لأنها بتضحك على الناس

علا غانم
علا غانم

قال رجل الأعمال عبدالعزيز حسن عبدالعزيز، طليق الفنانة علا غانم، إن علا غانم ممثلة وليست فنانة، لأن الفنان لديه موهبة كبيرة عكس الممثل فهو يضحك على الجمهور".

 

وأضاف عبدالعزيز حسن خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، تعرفت على علا غانم في مطعمي بأمريكا اللي اشتريته سنة 95، وكانت معاها الفنانة ريهام عبدالغفور أثناء تصويرهما مسلسل أماكن في القلب، موضحا أن المطعم بيتم تغيير نشاطه بعد الساعة 12 مساء إلى نايت كلوب.

 

تابع طليق الفنانة علا غانم، قالولي في ممثلين من مصر في المطعم فنزلت أرحب بيهم ولفتت انتباهي، وحبيتها واتعلقت بيها وقعدتها في سويت مهول جدا وأعطيتها 5 آلاف دولار لشراء ملابس".
 

الإعلامية أميرة عبيد الحدث اليوم هي وهما ريهام عبدالغفور رجل الأعمال طليق علا غانم

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