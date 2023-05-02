يعرض قريبا.. دنيا المصري تكشف دورها في مسلسل "حرب الجبالي"

كشفت الفنانة دنيا المصري عن تفاصيل دورها في مسلسل "حرب الجبالي"، الذي تم تصويره منذ عدة أشهر في لبنان، ومن المقرر طرحه قريبا.

وقالت دنيا المصري، إنها تلعب دور البنت المجنونة في عائلة مسلسل حرب الجبالي، الذي يشارك في بطولته كل من أحمد رزق، سوسن بدر، رياض الخولي، نسرين أمين، وغيرهم، موضحة:" الدور ده بحبه أوي".

وعبرت الفنانة دنيا المصري، عن أمنيتها استكمال مسلسل توحة، الذي تشارك في بطولته مع الفنانة علا غانم، وكان مقررا طرحه في رمضان 2023.

وأشارت دنيا المصري في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إلى أن شخصيتها في مسلسل "توحة"، محببة إلى قلبها جدا، والمخرج محمد النقلي هو أكثر شخص مؤمن بها في المجال.

وعبرت دنيا المصري عن أمنيتها في استكمال العمل الذي توقف لأسباب قد تكون ظروف إنتاجية، ولكن لا علاقة لها بأزمة الفنانة علا غانم وزوجها الشخصية، موضحة:" هقدم شخصية حلوة وفيها كل حاجة وهطلع منه شبعانة تمثيل".

واستطردت دنيا المصري قائلة:" عملنا بروفات وحضرنا وفجأة وقف ومعتقدش له علاقة بظروف علا غانم لا ظروف إنتاجية تقريبا".