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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

متابعة أعمال المشروعات بقرية الجفجافة مركز الحسنة

تعليق لوحة المسجد
تعليق لوحة المسجد الكبير بالجفجافة

تابع  محمد أحمد المغربي سكرتير عام مركز ومدينة الحسنة شمال سيناء، اعمال المشروعات بقرية الجفجافة مركز الحسنة ،  بحضور  رئيس الوحده المحلية بقرية الجفجافة،وسكرتير القرية  ومديري الإدارات المعنية والتنفيذية بالمركز،  بتكليف من المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة. 

حيث تفقد  احمد المغربي سكرتير عام مركز ومدينة  الحسنة ، كافة القطاعات التي خضعت لأعمال التطوير والتجميل بالقرية  خلال الفترة الماضية  .

كما تابع عملية  تشيد اللمسات الجمالية الأخيرة للمسجد الكبير بقرية الجفجافة الذي يتم افتتاحه اليوم  الجمعه ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي واعياد تحرير سيناء .
 

حيث تم فرش المسجد بالكامل بالسجاد الجديد  وتم التأكد من  حالة الإضاءه الكهربائية داخل وخارج المسجد ، حيث تم الانتهاء من تركيب اللوحه الإفتتاحية،  ووضع اللافته الإرشادية علي باب المسجد الخارجي،  وذلك  إستعدادا لاقامة  أول صلاه  جمعه بالمسجد.

 

النظافة الشامله:

 

كما تابع المحاسب سعد خليل بغدادي  رئيس مركز ومدينة الحسنة شمال سيناء ، أعمال حملة النظافة الشامله ، والتي  تم من خلالها رفع وإزالة جميع التراكمات والمخلفات بمدينة الحسنه ،كما تم رفع كفاءه الطرق العامه  بدهان جميع اعمده الاناره والبلدورات    وتزيين الشوارع الرئيسية والميادين وتركيب الإعلام استعدادا لاستقبال موكب الافتتاحات اليوم الجمعة. 

وشدد رئيس المركز والمدينة ، علي ضرورة اتخاذ الإجراءات والتجهيزات اللازمه وتكثيف الجهود المبذولة والتأكد من جاهزية كافة القطاعات لتحقيق إحتفالا يليق بمركز ومدينة الحسنه. مؤكدا ، بأن المشروعات التنموية  علي أرض مركز ومدينة الحسنة مثال حقيقي للتنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة للشباب. 

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الحسنة المشروعات قرية افتتاحات القومي

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