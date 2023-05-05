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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسن المستكاوي يوجه رسالة قوية للكاف

حسن المستكاوي
حسن المستكاوي

وجه الناقد الرياضي الكبير حسن المستكاوي، رسالة قوية للكاف قبل مواجهة الأهلي والترجي التونسي ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب المستكاوي فى تغريدة له عبر تويتر: "يكون الاتحاد الدولي لكرة القدم صارما مع فرق العالم الثالث ويكون فيفا . ومع الفرق الاوروبية يكون "ناعما ولطيفا وفيفي ". والاتحاد الافريقي بعد احداث شغب استاد رادس وتوقف المباراة ٣٥ دقيقة شغب إما أن يكون كاف حاسما صارما قويا أو يكون لطيفا ناعما و" كوكو ".

موعد مباراتي الأهلي والترجي

ومن المقرر أن يقام لقاء ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 12 المقبل في تونس، على أن تقام مباراة العودة يوم 19 مايو بالقاهرة.

وحجز الأهلي مقعده في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الرجاء المغربي بهدفين دون رد بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما صعد الترجي على حساب شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 2-1.

الاتحاد الافريقي استاد رادس الأهلى والترجي التونسي الدور نصف النهائي شبيبة القبائل الجزائري يوجة رسالة

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