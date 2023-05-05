نجم الأهلي يتوقع تشكيل الفريق في السوبر ويحدد بديل ياسر إبراهيم

توقع أحمد أبو مسلم، نجم الأهلي الأسبق ، التشكيل المنتظر للفريق الأحمر لخوض لقاء بيراميدز في كأس السوبر المحلي.

وقال أبو مسلم عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة المحور إن الأهلي يعيش حالة فنية رائعة في الفترة الأخيرة تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر.

وأكد أن ياسر إبراهيم مدافع الأهلي قد يغيب عن المباراة بجانب رامي ربيعة مدافع الفريق موضحاً أن اللاعب الأنسب لتعويض ياسر إبراهيم في خط الدفاع هو خالد عبد الفتاح.



وحدد أبومسلم التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة السوبر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد عبد المنعم – خالد عبد الفتاح – محمد هاني – علي معلول

خط الوسط: أليو ديانج – مروان عطية – حمدي فتحي

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا – بيرسي تاو – حسين الشحات