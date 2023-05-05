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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة.. زملاء إمام عاشور يعلنون انضمامه للأهلي.. ميدو يعلن نبأ سارا لجماهير الزمالك بشأن السوبر

صدى البلد

نشر “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي والزمالك ومباراة السوبر المصري والكرة العالمية وفي السطور التالية، نستعرض الأحداث البارزة اليوم، الجمعة 


مهيب عبدالهادي يعلن كواليس انضمام نجم الزمالك لبيراميدز


أعلن الإعلامي مهيب عبدالهادي عن رحيل يوسف أسامة نبيه نجم الزمالك عن الفريق بشكل نهائي.

 

وأكد مهيب عبدالهادي في تصريحات عبر برنامج اللعيب بقناة إم بي سي مصر أن يوسف أسامة نبيه وقع بالفعل على عقود انضمامه لبيراميدز خلال الفترة الحالية.

وأضاف مهيب عبدالهادي أن الزمالك لم يجدد عقده مع يوسف أسامة ويحق له التوقيع لأي نادي مشددا أن عرض بيراميدز كان مغريا للغاية


 


تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة الأهلي وبيراميدز في السوبر المصري


تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية مساء اليوم الجمعة لمتابعة مباراة السوبر المصري بين الأهلي وبيراميدز علي ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

وتقام مباراة السوبر المصري بين الأهلي وبيراميدز في تمام الساعه السابعة والنصف بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي على ملعب محمد بن زايد .


 


بعد إعلان زملائه انضمامه للأهلي .. والد إمام عاشور يلمح بقرب إتمام الصفقة


أكد والد إمام عاشور بأنه سيدعم نجله في أي نادي يلعب معه خلال مشواره الكروي، مثلما حدث في السابق مع غزل المحلة.
وقال والد اللاعب في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا، المذاع عبر فضائية المحور: "سأشجع إمام في أي فريق يتواجد به، ولكن يبقى انتمائي الأول والأخير هو الزمالك، فأنا مشجع صميم للنادي".

 


هدية للزمالك.. ميدو يعلن نبأ سارا بشأن شكوى النادي في المحكمة الرياضية


زف أحمد حسام ميدو نجم الزمالك والمنتخب السابق بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن أزمة الانسحاب من السوبر المصري أمام الأهلي.

وأكد ميدو في تصريحات عبر قناة الزمالك أن قرر توكيل المحامية الإنجليزية ليز وهي محاميته الخاصة للدفاع عن قضية الزمالك في المحكمة الرياضية الدولية بجانب الايطالي سلفاتوري

 

رسميا نابولي بطلًا لبطولة الدوري الإيطالي للمرة الثالثة فى تاريخه

تُوج نادي نابولي بطلًا لبطولة الدوري الإيطالي، للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 33 عامًا، بتعادله مع أودينيزي بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين للمسابقة.

افتتح ساندي لوفريك التسجيل لـ أودينيزي بهدف في الدقيقة 13.

وتمكن النيجيري فيكتور أوسيمين هدف التعادل لـ نابولي في الدقيقة 52، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

 

 

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