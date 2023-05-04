رسميا نابولي بطلًا لبطولة الدوري الإيطالي للمرة الثالثة فى تاريخه

تُوج نادي نابولي بطلًا لبطولة الدوري الإيطالي، للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 33 عامًا، بتعادله مع أودينيزي بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين للمسابقة.

افتتح ساندي لوفريك التسجيل لـ أودينيزي بهدف في الدقيقة 13.

وتمكن النيجيري فيكتور أوسيمين هدف التعادل لـ نابولي في الدقيقة 52، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نابولي لـ 80 نقطة في المركز الأول، بفارق 16 نقطة عن لاتسيو صاحب الوصافة.

وكان نابولي يحتاج لتحقيق نقطة من مباراة اليوم للتتويج رسميًا ببطولة الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ جيل لاعبه السابق الراحل دييجو أرماندو مارداونا.