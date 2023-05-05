الصين تعلن استعدادها للتدخل في تسوية الأزمة الأوكرانية

أكدت الصين ،اليوم الجمعة، أنها على استعداد تام للعمل مع موسكو وتقديم مساهمة في تسوية الأزمة الأوكرانية.

وقال وزير الخارجية الصيني تشين جانج، خلال لقائه بنظيره لروسي سيرجي لافروف "ستعمل الصين باستمرار على تعزيز مفاوضات السلام، وأن الصين على استعداد لتقديم مساهمة حقيقية في التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية من خلال الاتصالات والتنسيق مع روسيا".

وأكد الجانبان على أنهم استعدوا لتعزيز العلاقات بين البلدين والتعاون في إطار عدة هياكل مثل البريكس ومجموعة العشرين والأمم المتحدة ومنظمة شانجهاي للتعاون.

وأجتمع وزير الخارجية الصيني أمس مع نظيره الروسي على لى هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة شنجهاي للتعاون في الهند.