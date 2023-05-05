كينو في حوار لـ “صدى البلد”: أتمنى تتويج بيراميدز بالسوبر.. وهذه حقيقة اقترابي من الأهلي

رغم تجربته القصيرة في الدوري المصري، إلا أن اسم البرازيلي كينو سيظل عالقا في أذهان عشاق كرة القدم المصرية لسنوات طويلة بسبب إمكانياته الفنية المذهلة التي تميزت عن الجميع خلال فترة تواجده في بيراميدز.

لعب كينو موسما واحدا في صفوف بيراميدز (2018-2019)، سجل 10 أهداف وصنع 11 آخرين، ليرحل الساحر البرازيلي سريعا لخوض تجربة جديدة في نادي الجزيرة الإماراتي، وفي صيف 2020 عاد كينو إلى الدوري البرازيلي عبر بواية أتلتيكو مينيرو في صفقة بيع نهائي قادما من بيراميدز.

ولأنه مثل الطير يعشق التنقل من غصن إلى غصن ومن مكان إلى آخر، انضم كينو إلى فلومينينسي البرازيلي مطلع العام الجاري وتوج مع الفريق الشهر الماضي بلقب “ كاريوكا” على حساب فلامنجو.

الساحر البرازيلي “كينو” يفتح قلبه لـ “صدى البلد”، ويتحدث عن تجربته مع بيراميدز وحقيقة اقترابه من الانضمام إلى الأهلي في الصيف المقبل، وأمنياته بشأن لقاء السوبر المصري بين الأهلي وبيراميدز، اليوم، الجمعة.

نص الحوار:

في البداية.. ما تقيمك لتجربتك مع نادي بيراميدز؟

تجربتي مع بيراميدز كانت مذهلة، لدي الكثير من المودة والذكريات الجيدة منذ أول يوم لي هناك، تلقيت معاملة جيدة من الجماهير المصرية أنا وعائلتي، أنا ممتن جدا للنادي والمشجعين، كانوا دائما يعاملون عائلتي بشكل جيد للغاية.

هل تتابع مباريات الدوري المصري حتى الآن؟

بصراحة لا يمكنني مشاهدة كرة القدم المصرية، بسبب فارق التوقيت بين مصر والبرازيل، ومع ذلك في بعض الأحيان أقرأ بعض الأخبار عن الفريق والدوري المصري، وأشاهد اللقطات البارزة على الإنترنت.

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وبيراميدز الليلة؟

أتوقع أن يكون لقاء رائع، وأتمنى أن يفوز بيراميدز في النهاية ويتوج بطلا لكأس السوبر المصري، سأحاول مشاهدة اللقاء ولكن مثلما أخبرتك لن يكون الأمر سهلا.

هل لا تزال على تواصل مع بعض زملائك السابقين في بيراميدز أم لا؟

لسوء الحظ فقدت الاتصال بهم، لم يعد هناك أي تواصل.

تردد أنباء عن اقترابك من الانضمام إلى الأهلي في الصيف المقبل.. ما الحقيقة؟

إنها مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة، لا يوجد أي مفاوضات، توجت مؤخرا مع فلومينينسي بلقب “ كاريوكا”، وأركز فقط على مساعدة الفريق لمواصلة حصد الألقاب.

من هو أصعب لاعب واجهته خلال فترة تواجدك في بيراميدز؟

لعبت ضد العديد من اللاعبين المميزين، مستوى كرة القدم المصرية فاجأني كثيرا، عندما وصلت إلى بيراميدز وجدت بطولة على مستوى عال مع العديد من لاعبي كرة القدم الممتازين.

من هو مثلك الأعلي في كرة القدم؟

رونالدو (الظاهرة).

ما رأيك في مستوى النجم المصري محمد صلاح؟

بالطبع محمد صلاح لاعب عظيم، لا شك في ذلك.