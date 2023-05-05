عقب التتويج بالدوري الإيطالي.. رئيس نابولي يحسم مصير سباليتي

حسم دي لورينتيس، رئيس نادي نابولي، مصير لوتشيانو سباليتي، المدير الفني للفريق، عقب التتويج بلقب الدوري الإيطالي.



وتوج نابولي بطلا للدوري الإيطالي، عقب التعادل مع أودينيزي، أمس الخميس، بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري الإيطالي.



وقال رئيس نابولي عقب التتويج الدوري الإيطالي:" لوتشيانو سباليتي سيبقى هنا، لن يتوقف مشروعنا عند هذا الحد، إنها مجرد بداية".

وأضاف:"نريد الفوز مرة أخرى، ومرة أخرى، ومرة أخرى. ثم هناك دوري أبطال أوروبا!".



ويتصدر نابولي ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 80 نقطة، وبفارق 16 نقطة عن لاتسيو صاحب المركز الثاني.