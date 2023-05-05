ليس لتكفير الذنوب.. أستاذ الحديث يوضح مفهوم البلاء ومنزلة الصابرين

قال حسن القصبي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف، إن العمل هو السبيل إلى الحياة، ولا يوجد حياة دون عمل، مستشهدا بقول الله تعالى:"قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (103) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا".



وأضاف "حسن القصبي" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية هند النعساني، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي "أحمد حمدي"، أن الله عز وجل يخص الصالحين والأتقياء بالبلاء، حتى يرفعهم درجات، منوها بأن الابتلاء للمسلم المؤمن التقي ليس لتكفير الذنوب.



ونوة بأن أشد الناس ابتلاء هم الأنبياء، والابتلاء عند المسلم يعمل على رفع منزلته عند الله عزو وجل.

